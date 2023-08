Van betaalbaar Italiaans tot verbluffend uitzicht over Montmartre: het beste van Parijs volgens designer Elisabeth Mestdagh

Parijs loopt over van de Belgische inwijkelingen met een hart voor mode. Met de modeweken in aantocht, vroegen wij enkele ingeburgerde insiders naar hun favoriete adressen. Designer Elisabeth Mestdagh vertelt over haar lieverlingsplekken in de Franse hoofdstad.

Elisabeth Mestdagh is de oprichtster van Studio M, gespecialiseerd in art direction, grafisch design en branding. Ze werkt voor klanten als Dries Van Noten, Chanel en Mugler. Ze verdeelt haar tijd al twee jaar tussen Antwerpen en Parijs.

L’Alimentari

“Een kleine, Italiaanse trattoria in de Marais, waar je lekker én betaalbaar kunt eten. Dat is niet zo evident in Parijs. Ik bestel er altijd de pulpo, maar ook de pasta’s zijn er heerlijk.”

6 rue des Ecouffes, 75004 Paris



Mamiche

“De beste bakkerij van het negende arrondissement, de buurt waar ik woon, uitgebaat door twee jonge vrouwen. Er staat altijd een lange rij wachtenden, maar het is het aanschuiven waard. Werkelijk alles is er lekker. Heel populair zijn de babka’s, een brioche gemarmerd met chocolade, maar ik bestel er meestal een cinnamon roll.”

45 rue Condorcet, 75009 Paris, mamiche.fr



Yvon Lambert

“Een boekenwinkel, galerie en uitgever, gespecialiseerd in hedendaagse kunst. Je vindt er een mooi assortiment kunstboeken, modemagazines en limited-editionprints. Achteraan worden regelmatig events georganiseerd om opkomende artiesten te promoten. Ik kom er graag snuisteren en inspiratie opdoen voor nieuwe projecten.”

14 rue des Filles du Calvaire, 75003 Paris, yvon-lambert.com



Le Collier de la Reine

“Hippe bar en restaurant, met op het menu vooral visgerechten en fruits de mers. Er zijn drie ruimtes: een gezellige bar, een ‘feestkelder’ waar je lekkere natuurwijnen kunt drinken en een groot restaurant. Op vrijdag en zaterdag zit het er altijd bomvol, vooral tijdens fashion week. Het is de ideale plek om met een grote groep vrienden te gaan eten voor een avondje stappen.”

57 rue Charlot, 75003 Paris, lecollierdelareine.paris



Parc des Buttes-Chaumont

“Een groot, redelijk ruw park in het noordoosten van Parijs, waar ik regelmatig ga picknicken met vrienden. Het is met de metro makkelijk bereikbaar vanuit het centrum. Het park is gebouwd op steengroeven, waardoor je geweldige uitzichten over de stad hebt, vooral over Montmartre. ’s Avonds worden er performances georganiseerd.”

1 rue Botzaris, 75019 Paris