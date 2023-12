Winter aan zee: 3 redenen om deze maand Oostende te bezoeken

Oostende staat nooit stil. Nieuwe restaurants, galeries en een kunsten-festival houden de stad deze winter warm.

1—Van het padje af

Paroles Paroles is een eigenzinnige nieuwkomer in de restaurantscene van Oostende. Ze verrassen met roze tasselparasols, funky cocktails en mediterraans geïnspireerde sharinggerechten die je meenemen op avontuur. Je vindt Paroles Paroles in het zogenaamde Sky District, een jonge naam voor de oude wijk Hazegras, waar een nieuwe wind waait. Bezoekers die uit het station komen hebben vaak de neiging om meteen naar rechts, richting zee, te wandelen. Maar wandel voor de verandering eens naar links.

Bradariskaai 5, parolesparoles.be



2—Dependance aan zee

Een Antwerpse kunst- en designklepper komt naar Oostende. Galerie valerie_traan opende vorige maand haar dependance, zoals dat zo mooi heet. Ook mooi is de naam van de nieuwe locatie: valerie_troost gallery. Dat oprichtster Veerle Wenes Oostende kiest voor een tweede kunstplek hoeft niet te verwonderen, want de galeriste heeft er al langer een verblijf aan zee. De eerste twee kunstenaars die exposeren zijn Charl van Ark en Sine van Menxel, en die laatste stelt heel toepasselijk haar werk De Baadsters voor.

Charl van Ark & Sine van Menxel, nog tot 07/01, Hertstraat 9, valerietraan.be



3—Vijftig tinten Ensor

Op 15 december trapt de stad haar Ensorjaar af, een compleet stadsfestival met expo’s, concerten, muzikale promenades, fotoshoots en zoveel meer in het teken van haar beroemde inwoner die in 2024 vijfenzeventig jaar geleden overleed. De hele stad kleurt James en als we één bezoektip mogen geven: mis de expo Rose, Rose, Rose à mes yeux in Mu.ZEE niet. De tentoonstelling focust op de stillevens van James Ensor en meer dan dertig werken uit musea en private verzamelingen uit binnen- én buitenland komen naar Oostende.

Rose, rose, rose à mes yeux, nog tot 14/04, een ticket kost 15 euro, het volledige programma vind je op ensor2024.be



