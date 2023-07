Het warme weekend tegemoet: dit zijn onze 7 tips

Komend weekend belooft weer een hitte van jewelste te worden. Wij geven je zeven laagdrempelige en hitteproof activiteiten: van een expo in Limburg tot een duik in het enige openluchtzwembad van Brussel.

Zomerexpo Beeld/Schoon. Vrouwen aan het woord

Alden Biesen zet historische vrouwen in de kijker met de expo ‘Beeld/Schoon. Vrouwen aan het woord’. Meer dan vijf eeuwen lang werd het kasteel beheerst door de ridders van de Duitse Orde (1220 – 1797), een waar mannenbastion. Via een samenwerking met het Bonnefantenmuseum worden nu, eeuwen later, sterke vrouwen aan het woord gelaten. Woordkunstenaressen vertalen de gedachten van de sculpturen in het museum en gaan de dialoog aan tussen heden en verleden.

Nog tot 27 augustus. Meer info vind je op de website.

Beeld/Schoon vertelt het verhaal van sterke vrouwen in de geschiedenis van Alden Biesen. © Alden Biesen

Wijnterras Montepertini

Wijndomein Montepertini tovert deze zomer de binnenkoer van zijn idyllische hoeve om tot een open wijnterras. Met de publicatie van de Belgische wijngids van Gault&Millau is dit het uitgerekende moment om ook de Limburgse wijnen te proeven. Het terras in Mopertingen is elke zondag geopend bij mooi weer. Voor gedetailleerde openingsuren neem je best op voorhand een kijkje op de Facebookpagina.

montepertini.be



Nieuw zomerprogramma C-Mine

In C-Mine in Genk vind je deze zomer allerlei nieuwigheden. Zo is er de expo ‘Wastelands’ in samenwerking met kunstenaarscollectief The Age of Us over de creatieve mogelijkheden die verlaten stukken land bieden. Daarnaast krijgt het gebouw een nieuwe audiogids en vertelt ex-mijnwerker Marcel je over zijn ervaringen onder de grond. Voor lekkers kun je terecht bij ‘Oogst’, een boerenmarkt waar je op zaterdag kunt genieten van een boerenontbijt of -lunch van ingrediënten uit de buurt. Op het plein buiten het museum bungelen ten slotte de vlaggen van verschillende kunstenaars, waaronder Mounir Eddib, aan een 20 meter hoge vlaggenmast.

Meer info vind je op c-mine.be

Tijdens je bezoek aan C-Mine kun je luisteren naar een nieuwe audiogids, die je door het gebouw leidt. © Wallis Annika

FLOW openluchtzwembad

Neem dit warme weekend een verkoelende duik in FLOW, het enige openluchtzwembad van Brussel. Langs het zwembad van 17 bij 7 meter kun je zonnebaden of een drankje bestellen aan de kiosk. Bovendien biedt FLOW een heus zomerprogramma aan met yoga, aquagym, kunst en muziek.

Reserveren is verplicht en doe je op flow.brussels.



Fietsroute in het teken van lokale productie

Als onderdeel van ‘Fietsen naar morgen’ organiseren Westtoer en vzw Inagro dit weekend een fietsroute om de korte keten in de kijker te zetten. De knooppuntroute is 52 kilometer lang en gaat van Middelkerke via Oostende naar Gistel. Je wordt langs ongeveer vijftien lokale producenten, boerderijen en korte ketenondernemers gegidst. De informatiebordjes die je onderweg tegenkomt, dagen je uit om te reflecteren over de landbouwwereld en je kennis te testen. Binnenkort zullen door heel de provincie West-Vlaanderen in totaal zo’n veertien fietsroutes uitgestippeld worden, die deel uitmaken van hetzelfde project.

De fietsroute vind je hier.

Tijdens je fietstocht rond Middelkerke passeer je langs brouwerij Jus de Mer. © Westtoer

Bozar. On Top of That

Bozar heeft haar zomerterras geopend onder de noemer ‘Bozar. On Top of That’. De inrichting van het terras gebeurde door het ontwerpcollectief Every Island, dat zich liet inspireren door de dingen die je vanop een dak over de stad te zien krijgt: metalen constructies, torens en waslijnen. Er werd ook gedacht aan verkoeling voor hete dagen: je kunt je laten overspoelen door de mistdouches op het terras.

Meer informatie vind je op bozar.be



Zomerbar in park Prieel

In Berchem kun je dit weekend een verkoelend drankje drinken in park Prieel, maar ook de rest van de zomer is er heel wat te beleven: van knutselmomenten tot afterworks. Op weekdagen kun je je wagen aan de gratis parksporten, zoals yoga, tai chi en pilates (vergeet daarvoor zeker je eigen matje niet). Elke week vindt bovendien Klassiek op Zondag plaats, een muziekbeleving met kleinschalige optredens van muzikanten uit de buurt.

Nog tot eind september. Meer info vind je hier.