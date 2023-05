Griekenland op het bord: pasta saganaki

Knack Weekend-journaliste Nathalie Le Blanc bundelt in Tafel voor één haar favoriete koken-voor-één-recepten. Deze pasta saganaki heeft Griekse allures.

“Op vakantie in Kreta at ik een paar keer scampi saganaki met een heerlijke anijsachtige tomatensaus. Eenmaal thuis maakte ik het gerecht na, maar – wegens reuzehonger – besloot ik er pasta bij te koken. Dit gerecht geeft me telkens een vakantiegevoel en staat daarom al twintig jaar regelmatig op mijn tafel. Bijna iedereen in mijn vriendenkring kreeg het al voorgeschoteld en het figureerde zelfs in een van mijn romans. Het is ook een schot in de roos zonder scampi’s trouwens.”

Voor 1 persoon

6 grote scampi’s

60 g spaghetti

150 g gepelde tomaten

70 g feta (in blokjes)

2 eetlepels ouzo (of pastis of pernod), 1 sjalot

1 geperst teentje look

Peper en zout

1 tl gedroogde oregano

Snuifje chilivlokken

Verse dille (eventueel)

Olijfolie

1. Pel de scampi’s, verwijder het darmkanaal en bak ze aan in olijfolie. Als ze rozig worden, giet je er een eetlepel ouzo bij, die je laat verdampen. Haal de scampi’s daarna uit de pan.

2. Breng een pot gezouten water aan de kook. Kook de pasta gaar volgens de instructies op de verpakking.

3. Snipper de sjalot fijn en fruit hem in dezelfde pan als daarnet met de look in olijfolie tot alles zacht, maar niet bruin is. Voeg de gepelde tomaten toe. Kruid de saus met oregano, chilivlokken, peper en zout naar smaak. Voeg een tweede eetlepel ouzo toe en laat de saus pruttelen tot hij wat indikt. Proef en kruid bij indien nodig.

4. Doe de scampi’s bij de saus en laat even opwarmen.

5. Giet de pasta af en meng met de saus. Bestrooi eventueel met verse dille en schep er de blokjes feta op.

Feta over? Maak dan een van deze gerechten.

Feta geroosterd met honing

Verwarm de oven voor op 200°. Leg de feta in een ovenschotel en besprenkel genereus met olijfolie en peper. Bak de feta 7-8 minuten in de oven tot hij zacht is, maar niet gesmolten. Verwarm 2 eetlepels honing en giet ze over de feta. Gril tot de honing begint te karamelliseren en bruin wordt.

Serveer met een lekker stuk brood, als aperitiefhapje bij een glas witte wijn of als lunch met een salade van tomaten en komkommer.

Opgeklopte feta

Doe 50 g feta, 25 g roomkaas, 1 theelepel olijfolie, een snuifje peper en een beetje water in een kom. Meng 4-5 minuten met een staafmixer (of in een blender). Wat citroensap en een snuifje chilipoeder maken het helemaal af. Je kunt ook kruiden naar smaak toevoegen. Heerlijk met tomatensalade, geroosterde groenten, als dip of op gegrild brood.

Rode biet salade

Snijd een geroosterde rode biet in partjes. Meng met wat olijfolie en 1 eetlepel zwarte olijven en kruid met peper en zout. Verwarm wat olijfolie in een pannetje en toast 1 theelepel komijnzaadjes en 1 theelepel korianderzaadjes. Meng met 1 theelepel rodewijnazijn en de zeste van een sinaasappel (of een citroen). Maak nu een saus door 50 g feta in een handmixer of kleine foodprocessor te mengen met 2 eetlepels Griekse yoghurt. Serveer de warme rode biet op de koude feta.