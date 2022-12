Beter dan ontbijt: 65 recepten voor heerlijke brunchgerechten

Laat ontbijt met de familie of champagne-overgoten buffet met nieuwjaar… Brunches zijn er in alle vormen en maten. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat er iets te eten valt. Met deze brunchgerechten stel je precies de goede mix samen.

Een brunch staat of valt met het gezelschap. Maar als je dat weet te paaien met de lekkerste brunchgerechten, kan de stemming vast niet stuk. Eerst een paar tips… Je kunt voor bediening aan tafel gaan maar met een buffet hou je het ook relaxt voor jezelf. Overschat daarbij je gasten niet – voor je het weet, eindig je met een fors voedseloverschot.

De perfecte mix

Nefast voor de feestvreugde: file bij het buffet. Dit counter je makkelijk door niet alles op één tafel te droppen. Zo kun je een aparte kaastafel of bar voorzien, of zoete en hartige brunchgerechten gescheiden houden. Zo komen we bij het laatste belangrijke punt: zorg voor een goede mix. Hou niet alleen de verhouding zoet-hartig en vlees-vis-veggie in balans. Check ook even of je suiker-, gluten- of lactosevrije opties in huis moet halen. En dan nu nog kiezen uit deze 65 recepten voor de allerbeste brunchgerechten.

Hartige brunchgerechten

Zoet tegengewicht

Spreads

Eieren

Quiche

Soepjes