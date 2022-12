De Franse baguette is officieel cultureel werelderfgoed: 19 recepten met stokbrood

Het is gebeurd: het Franse stokbrood is officieel erkend als cultureel werelderfgoed. Dat maakte VN-organisatie Unesco gisteren bekend. Ter ere daarvan verzamelde wij onze favoriete recepten op basis van het knapperige brood, én enkele dips die er geweldig mee samengaan.

De vraag naar de erkenning klonk met de dag luider in Frankrijk. Jaarlijks worden daar naar schatting zo’n zes biljard stokbroden verkocht. Dromen komen uit, en het product werd bij deze toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. President Macron, die de aanvraag steunde, omschreef de broodvorm zelfs als ‘250 gram magie en perfectie’.

Over grammen gesproken, niet alles is zomaar een Frans brood: volgens de wet (en de regels van de kunst) moet een baguette minstens 80 gram wegen en maximaal 40 centimeter lang zijn.

Met of zonder weegschaal en meetlat erbij: een krokant stokbrood is altijd heerlijk, zij het als hoofdingrediënt of om mee te doppen in een smeuïge dip. Met andere woorden de ideale gelegenheid om onze favoriete recepten op te lijsten.

De baguette in de hoofdrol

Vietnamese broodjes met tofoe, avocado en gefermenteerde wortelen

Heldere tomatenconsommé met pan tomate van Seppe Nobels

Bruschetta met tomaat en aubergine

Pizzabroodjes met kip en pesto

Crostini met gemarineerde komkommer en radijs, zalmcarpaccio en kruidenricotta

Pan con tomate y manchego

Baguette kalkoen-dragon

Verloren brood met zure room en appelboter

Torrijas

Nóg lekkerder met een sneetje stokbrood

Gerookte camembert

Zwitserse kaasfondue

Shakshuka van zoete aardappel met srirachaboter en ingelegde uien

Shakshuka op een bedje van hummus

Gegrilde aubergineplakken met verse geitenkaas en zwarte peper

Tomaten- en courgetteschotel met schapenkaas

Tomaten-paprika soep

Ratatouille met gebakken ei

Ardens kruidenkommetje

Zelf boter maken: recepten om je alledaags smeervet naar een hoger niveau te tillen