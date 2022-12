Knallen zonder kater: 14 recepten voor mocktails

Minder drinken zit al even in de lift. Met deze recepten voor mocktails – én vijf lichtere voor als het wat minder mag – verras je elke nuchtere feestvierder.

Of je nu aan de beurt bent als Bob, liever niet drinkt of graag de winepairing afwisselt met iets non-alcoholisch: eventjes of helemaal geen alcohol gebruiken is intussen wel sociaal aanvaard. De lekkere alternatieven voor alcohol volgen gelukkig met gelijke tred. Verras je gasten (en jezelf) daarom eens met een non-alcoholische cocktail tijdens de feesten. Niet uit een flesje maar sla zélf aan het shaken en stirren. Kies uit deze recepten voor mocktails of voor een laag-alcoholisch alternatief.

Zero % mocktails

Lichtere cocktails