Dakjjim (gestoofde kip met groenten en glasnoedels)

Een recept van San-Ho Correwyn (Table d’Ho).

Benodigdheden voor 4 personen

8 kippendijen

200 g glasnoedels (van zoete aardappel)

125 ml sojasaus

125 ml oestersaus

125 ml rijstsiroop (of maïssiroop)

2 el donkerbruine suiker

Plantaardige olie

1 à 2 gedroogde chilipepers

3 middelgrote vastkokende aardappels

5 teentjes knoflook

2 stevige wortelen

100 g champignons (of shiitake’s)

1 grote ui

1 groene en 1 rode chilipeper

5 cm gemberwortel

Gemalen zwarte peper

Geroosterde-sesamolie (van goede kwaliteit)

Geroosterde sesamzaadjes

8 gedroogde jujubes (Aziatische dadels)

3 stengels lente-ui

Bereidingswijze

1. Bereid de kip en noedels. Snijd het overtollige vet van de kippendijen. Spoel de kip af in koud water en laat een paar minuten weken. Giet af en zet apart. Week 200 gram glasnoedels in koud water.

2. Maak de saus. Voeg de sojasaus, oestersaus, rijstsiroop of maissiroop en 2 eetlepels donkerbruine suiker samen in een kom. Zet opzij.

3. Bereid de groenten. Week de jujubes in koud water voor 30 minuten. Schil en snijd de aardappels in stevige blokjes. Snijd de wortelen in plakjes van 5 mm dik. Snijd de ui in halve maantjes. Hak 1 rode en 1 groene chilipeper fijn. Was de gember en snijd in plakjes. Snijd 100 gram champignons (of shiitake’s) in plakjes. Snijd het groene deel van de lente-ui in staafjes van 4 cm lang. Snijd de witte delen in fijne lange reepjes en week ze in koud water. Snijd 1 à 2 (afhankelijk van hoe pikant je het wilt) gedroogde rode chilipepers in stukjes van 1 cm lang.

4. Verwarm een gietijzeren pot of een ondiepe stoofpan op medium stand en voeg 1 à 2 el plantaardige olie toe. Voeg de gedroogde chilipepers toe aan de verwarmde olie en roerbak ze 30 seconden. Deze stap kun je weglaten als je niet van pikant houdt.

5. Voeg (voorzichtig) de kip toe. Stoof de kip 3 tot 5 minuten aan elke zijde. Voeg gehakte knoflook en gember toe en roer een minuut. Voeg de saus met 2 à 3 kopjes water toe tot de kip net onderstaat. Kook 10 minuten op hoog vuur met het deksel erop. Voeg de aardappelblokjes, wortel en ui toe en ga nog 10 minuten door met koken. Laat het deksel open. Voeg geweekte en uitgelekte glasnoedels, gesneden chilipepers, champignons en geweekte jujubes toe. Laat nog eens 10 minuten koken op middelhoog vuur tot het vocht licht ingekookt is en de noedels er doorschijnend uitzien. Zet het vuur af, voeg de staafjes lente-ui toe en roer alles nog eens door.

6. Werk het gerecht af met zwarte peper en sesamolie. Serveer met een kommetje witte dikkorrelige rijst (Koreaanse of sushirijst).