Magic mushrooms: 35 recepten met paddenstoelen

Geen ingrediënt zo magisch als de paddenstoel. Bovenop hun sprookjesachtige en geneeskrachtige kwaliteiten zijn ze ook nog ‘ns lekker, mager maar voedzaam én veelzijdig. Shiitake, portobello, cantharel, eekhoorntjesbrood, truffel of champignon… 35 recepten met paddenstoelen.

De herfst is het seizoen om culinair creatief te zijn met paddenstoelen. Kieskeurige eters halen er nochtans vaak hun neus voor op. Deze recepten met paddenstoelen in een hoofd- of bijrol, krijgen echter de grootste hater om. Fungi zijn er immers in alle soorten, maten en smaken en laten zich makkelijk verwerken. Soepje, pasta, vis-, wild- of veggieschotel, supersnel of juist heel uitgebreid… Het najaar was nog nooit zo lekker!

35 recepten met paddenstoelen