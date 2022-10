Seizoen van de pompoen: 43 recepten, van soep tot dessert

Zowel in de deco-afdeling als het groenterek: het seizoen van de pompoen is intussen goed op dreef. Omdat je ze niet kan blijven opstapelen bij de voordeur: 43 recepten met deze superveelzijdige herfstklassieker, van snelle comfort food tot culinair hoogstandje.

Weet je als hobbytuinier geen blijf meer met je uit de kluiten gewassen opbrengst? Haal dit seizoen het beste uit de pompoen met deze 43 recepten. Zonder gewetenswroeging! De veelzijdige vrucht (geen groente) is niet alleen lekker maar ook gezond én – met amper 10 gram koolhydraten per portie – slank. De vezels zorgen voor een verzadigd gevoel, vitamine C en bètacaroteen voor je immuunsysteem en het triptofaan voor extra serotonine. Laat je dus gerust helemaal gaan.

Seizoen van de pompoen: 43 recepten

Comfort food: anti-herfstdip

Pumpkin-chic: voor het bezoek

Winterzonvakantie: met een exotisch tintje

Hipster halloween: eens helemaal anders

Pompoensoep:variaties op de klassieker

Tot slot: voor je sweet spot