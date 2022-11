Meer dan puree: 32 recepten met stoemp

Verwacht jij iets meer van puree dan een aardappel onder de stamper? Tussen deze recepten vind je vast je gading. Van klassiekers met een twist tot puree de luxe: creatief met stoemp in 32 recepten.

Stoemp vertrekt meestal van aardappelen, al wordt er al wel eens gevarieerd met een zoete aardappel of wintergroenten als pastinaak. Omdat alles staat of valt met een solide basis, starten we met de traditionele stamppot. Daarna kan je alle kanten uit. Een golden oldie met een twist? In een dampende ovenschotel mét korstje? Of ga je er helemaal voor met een luxe puree van de chef? Kies uit deze 32 creatieve recepten met stoemp.

De basis

Stoemp mét

Uit de oven

Puree de luxe