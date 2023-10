Pompoensoep: een klassieker, 30 recepten

Samen met de kortere dagen, halloweenmerchandising en een wat warmere outfit is het ook weer tijd voor de ster van de herfst: de pompoen. Geef deze najaarsklepper de kans om te schitteren met deze hele resem recepten voor pompoensoep.

Vergeet pumpkin spice latte. De topper onder de recepten voor het najaar blijft pompoensoep. Populair in de categorie pompoen zelf zijn dan weer de klassieke oranje kanjers, de hokkaido en – dé favoriet in het groenterayon: de butternut.

Je kunt elke eetbare soort in de soep draaien. De typische oranje monsterpompoen is dan de meest economische keuze: je krijgt veel volume en kunt er weinig anders mee omdat hij wat minder smaak en textuur heeft. Dat de flespompoen het meest wordt verkocht heeft veel te maken met het handige formaat en de zoete, nootachtige smaak die je pompoensoep ten goede komt.

De kleine bolle hokkaido is nochtans nog beter hanteerbaar. En hoewel je de meeste pompoenen niet hoeft te schillen, heeft deze soort een heerlijk zachte schil. Het zou trouwens bijna zonde zijn om je mixer te zetten in het stevige vruchtvlees. Maar de mooie donkeroranje kleur en milde zoete smaak geven je soep wél extra karakter.

Dat is meteen het mooie van deze vrucht. Je zet ‘m in de spotlights met een van deze gerechten en verwerkt vervolgens de restjes in een (ook nog ‘ns makkelijk in te vriezen) soep. Met deze recepten – van superfancy tot basic comfortfood – heb je genoeg pompoensoep tot de lente.

+30 recepten voor pompoensoep