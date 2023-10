Dol op de knol: 35 recepten met zoete aardappel

Dat het helemaal geen aardappel is, mag geen reden zijn om ‘m uit de keuken te verbannen. De bataat heeft immers culinair bestaansrecht op zich. Met deze recepten maak je van de zoete aardappel de gezonde ster van je herfstige comfortfoodmenu.

De zoete aardappel is geen substituut voor en al helemaal geen familie van de gewone aardappel. Maar dat is uiteraard geen reden om de knol volledig af te schrijven. Want ook zonder die link is de bataat een aanwinst in de keuken. Zo duikt de zoete aardappel op in recepten voor curry, soep, gebak, hummus of vleesvervangers. En ja: ook gepoft of als friet en chips. Low carb-aanhangers gebruiken hem immers wel vaak als vervanger voor de aardappel.

Bataat op het menu is zeker een goed idee. Niet omdat de zoete aardappel minder calorieën en meer proteïne bevat, want dat blijkt een dieetmythe. Wel omdat hij beter scoort op de glycemische index en meer vitaminen en mineralen bevat. Tegelijk levert hij heel wat culinaire mogelijkheden op. Hier zijn alvast 35 recepten om met de zoete aardappel aan de slag te gaan.

35 recepten met zoete aardappel