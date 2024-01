Weer kiplekker: 30 recepten voor kippensoep

Eist het oneindige feesten en tafelen z’n tol of heb je een flinke wintergriep te pakken? Met deze recepten voor kippensoep – van lekker licht tot goed gevuld – is er voor elke kwaal een remedie. Onder het motto: baat het niet, dan schaadt het niet.

Of de geneeskrachtige werking van kippensoep ooit wetenschappelijk bewezen werd, is niet zeker maar comfort food is het in elk geval. Bovendien kun je met de combinatie van kip en soep weinig misdoen. Van een lichte bouillon tot een stevigere kippensoep: met keuze uit 30 recepten wordt het sowieso lekker.

30 recepten voor kippensoep