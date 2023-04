Kippensoep op z’n Italiaans: passatelli in brodo

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week: passatelli in brodo, een heerlijk Italiaans alternatief voor kippennoedelsoep, met een mengsel van broodkruim en Parmezaanse kaas.

Voor deze passatelli in brodo maak je zelf een heldere kippenbouillon. Gebruik je hiervoor een volledige kip, dan kan je wat vlees van de geplukte kip aan de soep toevoegen.

Voor 4 personen

Voor de kippenbouillon:

3 l water

3 preistengels

4 stengels selder

3 uien

3 teentjes knoflook

Bouquet garni (takjes peterselie, tijm, laurier)

2 kruidnagels

1 kip (of 2 à 3 karkassen van een braadkip) Voor de passatelli:

150 g broodkruim van oud brood

150 g Parmezaanse kaas

Zeste van 1 citroen

4 eieren

Peper en zout

Nootmuskaat

1. Spoel en snijd de groenten voor de bouillon in grove stukken en doe ze samen met de kruiden en kip in een hoge kookpot. Overgiet met het water en laat de bouillon 50 minuten op een zacht vuurtje pruttelen. Schep er af en toe de onzuiverheden af met een schuimspaan.

2. Giet de bouillon door een zeef en zet aan de kant. Doe de groenten en karkassen weg. Indien je een volledige kip gebruikt, kun je ze plukken en het vlees gebruiken voor bijvoorbeeld vol-au-vent.

3. Maak ondertussen de passatelli: rasp de Parmezaanse kaas in een mengkom en meng er het broodkruim onder. Klop de eieren los en giet bij het kaasmengsel. Rasp er de citroen bij. Kruid met peper, zout en nootmuskaat.

4. Kneed het deeg tot een stevige massa.

5. Knijp het deeg door een pureeknijper op een schaal. Leg een vochtige doek over het deeg om uitdrogen tegen te gaan.

6. Verdeel de passatelli over 4 soepborden en giet de kokende bouillon erover.