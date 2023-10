Maak er een exotisch potje van: Caribische waterzooi

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week: een exotische variant op een heerlijke Belgische klassieker.

Serveer deze Dominicaanse waterzooi met rijst en rode bonen.

Voor 4 personen

4 kippenbouten

4 sinaasappels

3 tomaten

1 ui

3 teentjes knoflook

1 rode chilipeper

100 g zwarte olijven

1 el cajunkruiden

1 l kippenbouillon (mag meer zijn, het is belangrijk dat alles onderstaat)

1 butternut

Zout en peper naar smaak

Verse koriander als garnering

1. Leg de kippenbouten in een grote ovenschaal.

2. Snijd 1 sinaasappel in schijfjes en pers het sap van de andere sinaasappels uit over de kip.

3. Schik de schijfjes sinaasappel tussen de kip samen met de olijven. Snijd de chilipeper en knoflook fijn. Pel en snijd de ui in ringen. Snijd de tomaten in partjes. Schik alles tussen de kip. Laat minstens 30 minuten marineren in de koelkast.

4. Verwijder de schil en snijd de butternut in gelijke stukken.

5. Verwarm de kippenbouillon samen met de cajunkruiden op het vuur. Voeg er de kip en marinade aan toe. Laat 30 minuten zachtjes pruttelen.

6. Doe er de gesneden butternut bij en laat de waterzooi sudderen tot de stukken zacht beginnen te worden.

7. Proef van de waterzooi en breng op smaak met peper en zout. Werk af met koriander.