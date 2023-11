Van frikadellen tot köttbullar: 35 gerechten met balletjes

In tomatensaus, in de soep of met vulling: een balletjesfestijn op je bord vrolijkt sowieso de dag op. Van vogelnestje tot kibbeh, Albóndigas tot Luikse bouletten: 35 gerechten met balletjes, voor elke smaak.

De gehaktbal mag dan een van de fundamenten van onze klassieke keuken lijken, toch kom je hem in alle windstreken tegen. Misschien is wel de bolle vorm die de balletjes tot een van de meest geliefde gerechten ter wereld maakt. Hoog dus tijd om de vleesbal te laten shinen. Probeer de grote klassiekers uit de Belgische keuken, en verder weg, of meer creatieve recepten. Maar ook voor visadepten of vegetariërs die dol zijn op balletjes zijn er een paar varianten, van falafel en Japanse gammadoki tot een veggie ovenschotel van balletjeskoning Wim Ballieu.

De beste gerechten met balletjes

De klassiekers

In de soep

Van overal

Creatieve gerechten met balletjes

Vegetarisch