Maak het warm: 30 recepten voor stoofpotjes

Van tajine tot waterzooi, curry tot stoverij: deze pruttelende stoofpotjes zijn het wachten meer dan waard. En met liefst 30 recepten heb je zeker genoeg keuze om de winterprik door te komen.

Dat van dat wachten is niet helemaal waar: tenzij er stoofvlees op het vuur staat is de klus vaak in minder dan een halfuur geklaard. En heb je niets met stoverij, dan misschien wel met een zonnige curry, zuiderse tajine of juist een oosterse variant. Alleen al van het kiezen uit deze stoofpotjes krijg je het vast warm.

Even geduld: 30 sudderende stoofpotjes