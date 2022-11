Curry met linzen, geroosterde pompoen en naanbrood

Een heerlijke, winterse curry met linzen, pompoen en zelfgemaakt naanbrood.

Ingrediënten

300 g bloem

7 g gist

90 g yoghurt

100 ml water

1 el olijfolie

1 kl suiker

1 kl zout

1 kl karwijzaad

(of kant-en-klaar naanbrood)

1 ui

2 teentjes knoflook

1 stuk gember

1 kl currypoeder

1 kl komijnpoeder

1 kl korianderpoeder

1 kl kurkuma

1 kl mosterdzaad

1/4 kl venkelzaad

2 groene pepers

1 groene paprika

4 lente-uien

1 el vissaus

2 el sojasaus

1 kl suiker

1 el pindakaas

1/2 limoen

3 el + 50 ml olijfolie

1/2 pompoen (butternut)

2 el groene currypasta

250 ml bouillon (groente- of

kippenbouillon)

1 el sojasaus

350 ml kokosmelk

300 g rode linzen

olijfolie

peper en zout

Bereiding

Meng de bloem, de gist, de yoghurt, het water, de olijfolie, de suiker, het zout en het karwijzaad en kneed tot een samenhangend deeg. Leg het deeg in een ingeoliede kom. Dek af met een handdoek en laat hetdeeg 1 uur rijzen.



Pel de ui en snipper fijn. Pel de knoflook. Rasp 2 koffielepels gember.



Verhit 3 eetlepels olijfolie. Fruit de ui en de knoflook glazig.



Kruid met het curry-, het komijn- en het korianderpoeder, de kurkuma, het mosterdzaad, het

venkelzaad en de gember. Laat de kruiden 1 minuut meebakken. Zet opzij en laat even afkoelen.



Ontpit de pepers en de paprika en snijd in stukken.



Doe de gebakken ui met kruiden, de pepers, de paprika, de lente-uien (in stukken), de vissaus, de sojasaus, de suiker, de pindakaas en 50 ml olijfolie in een blender en hak fijn. Voeg het limoensap toe en zet opzij.



Verwarm de oven voor op 185 °C.



Schil de pompoen en snijd in stukken van 4 cm. Leg de pompoen op een bakplaat. Besprenkel met olijfolie en kruid met peper en zout. Rooster zacht in de oven gedurende 25-30 minuten.



Kook de linzen gaar, giet af en laat uitlekken.



Werk de naanbroden af. Verdeel het deeg in 4 gelijke stukken. Rol de stukken plat op een bebloemd oppervlak. Wrijf in met olijfolie, bestrooi met zout en gril 1-2 minuten aan beide zijden op een hete grill of in een gewone pan. Laat even afkoelen.



Bak 2-3 eetlepels van de groene currypasta in een kookpot.



Blus met de bouillon en laat 5 minuten koken.



Giet de sojasaus en de kokosmelk erbij en laat even inkoken.



Proef en kruid eventueel bij met sojasaus en chili.



Voeg de geroosterde pompoen en de linzen toe en laat nog enkele minuten koken.



Serveer met het naanbrood.

Recept uit ‘WNTRLUST’

Wout Hendrickx (foodfotograaf), Debby De Mangelaere (styliste) en Elise Van de Poele (bedenker van recepten)