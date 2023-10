Indonesisch stoofpotje boordevol smaak: vegetarische rendang

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week: rendang, een populair Indonesisch stoofgerecht waarbij rundvlees urenlang mag garen in een rijke, pittige kokossaus. Maar persoonlijk vinden wij deze vegetarische versie nóg lekkerder.

Deze vegetarische rendang is ook lekker met verschillende groenten en peulen. De rijst kun je vervangen door naanbrood. Aan de zoetzure komkommer kun je ook wortel, een chilipeper of zwarte peperkorrels toevoegen.

Voor 4 personen

500 g tofoe in blokjes

400 g zoete aardappels

2 blikken kokosmelk (elk 400 ml)

plantaardige olie

1 el gebakken uitjes

2 takjes koriander

Voor de zoetzure komkommer:

1 komkommer

100 ml azijn

100 ml heet water

3 el suiker Voor de kruidenpasta:

5 sjalotten

4 teentjes knoflook

3 rode pepers

2 cm gember

1 cm galangal

3-4 limoenblaadjes (kaffir)

2 stengels citroengras (gekneusd en gehalveerd),

1 kurkumablad (optioneel)

1 el kurkumapoeder

1 tl korianderpoeder

1/2 tl komijnpoeder

3 kardemompeulen

3 kruidnagels

1 kaneelstokje

zout (naar smaak)

1. Maak de zoetzure komkommer: snijd de komkommer in slierten. Laat de suiker oplossen in het hete water. Giet het suikerwater en de azijn in een bokaal en doe de slierten erbij. Laat afkoelen.

2. Schil en snijd de zoete aardappels in hapklare stukken en kook halfgaar.

3. Maak de kruidenpasta: snijd de sjalotten, knoflook, rode pepers, gember en galangal grof. Kneus alle ingrediënten voor de kruidenpasta, behalve de specerijen, in een blender of vijzel tot een gladde pasta.

4. Verhit een beetje plantaardige olie in een grote pan op middelhoog vuur. Voeg de kruidenpasta toe en bak tot de pasta begint te geuren. Giet een blik kokosmelk in de pan. Voeg de limoenblaadjes, het citroengras, kurkumablad, kurkuma-, koriander- en komijnpoeder, de kardemompeulen, kruidnagels, het kaneelstokje en zout toe. Roer door. Breng aan de kook, zet het vuur laag en laat sudderen met het deksel op de pan. Roer om aanbranden te voorkomen.

5. Voeg, wanneer het kokosmelkmengsel bijna is ingekookt, het tweede blik kokosmelk toe. Laat verder sudderen tot de saus bijna volledig is ingedikt. Schep de zoete aardappels erbij en laat verder sudderen.

6. Snijd de tofoe in blokjes en bak goudbruin in olie.

7. Zodra de zoete aardappels zacht zijn en de saus is ingedikt, proef je en voeg je indien nodig zout toe. Meng er de tofoe onder en werk af met koriander en gebakken uitjes.

8. Serveer de vegetarische rendang met de komkommer en gestoomde rijst. De smaak is vaak nog intenser de volgende dag.