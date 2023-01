Kimchi stew met tofoe

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen.

RECEPT – Voor 4 personen

250 g sojabonen, 2 l water, 4 el bio- appelazijn, 250 g kimchi, 150 ml groentebouillon, 300 g noedels, 2 el zwarte sesamzaadjes, 4 el sojasaus, 3 lente-uien, 4 takjes koriander

1. Week de sojabonen minstens 8 uur in een kom met een ruime hoeveelheid water. Giet de sojabonen af en doe ze samen met 1 liter water in een blender. Mix glad. Nu heb je sojamelk. Giet de sojamelk door een vergiet met theedoek. Giet er nog 1 liter water bij en laat goed uitlekken. Knijp nog eens stevig al het vocht eruit en zet de pulp (okara) aan de kant. Dit kun je eventueel later nog gebruiken om vegetarische balletjes te maken.

2. Zet nu de sojamelk op het vuur en breng aan de kook. Laat de sojamelk minstens 10 minuten al roerend goed doorkoken. Blijf zeker bij de melk, want die kan snel overkoken en aanbranden. Schep er het vel (yuba) af dat zich op het einde begint te vormen. Yuba wordt in Japan als een lekkernij gezien en werkt goed als een glutenvrij alternatief voor noedels.

3. Haal de pan van het vuur en doe de appelazijn erbij. De melk gaat nu schiften.

4. Zorg dat de melk volledig is geschift. Dit kan enkele minuten duren. Giet de gestremde melk weer door een theedoek in een vergiet. Zet er een gewicht op en laat een uurtje al het vocht eruit druppen. Hoe langer het kan uitlekken, hoe steviger de tofoe.

5. Snijd de tofoe in blokjes.

6. Doe de kimchi in een kookpot samen met de bouillon en laat even pruttelen. Kook ondertussen de noedels gaar. Snijd de lente-ui fijn en pluk de blaadjes koriander.

7. Verdeel de noedels in kommen. Overgiet met de kimchi stew en werk af met sojasaus, sesamzaadjes, lente-ui, koriander en blokjes tofoe.

Tip: je kunt de blokjes tofoe in een bakje marinade van sojasaus en hoisinsaus enkele dagen in de koelkast bewaren.

© Bram Debaenst

