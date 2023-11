Pruttelen op z’n Peruviaans: stoofpot van eend en zoete aardappel

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week serveren we een heerlijk comfy ovenschotel met een exotische toets.

Zet de stoofpot 2 uur in de oven op 170°C. Dit verkleint de kans op aanbakken. Kijk wel geregeld of er nog voldoende vocht in zit.

Voor 4 personen

Voor de stoofpot:

4 eendenbouten

2 el olijfolie

1 rode ui

3 teentjes knoflook

1 chipotle

1 tl gemalen komijn

1 blikje bier

300 ml kippenbouillon

Zout en peper

1 bos koriander

100 ml olijfolie

200 g diepvrieserwtjes

Voor de zoete-­aardappelpuree:

4 middelgrote zoete aard­appelen

2 el boter

Zout en peper

1. Snipper de ui en de knoflook.

2. Verhit de olijfolie in een grote pan. Kruid de eendenbouten met zout en peper en bak ze aan alle kanten goudbruin. Haal ze uit de pan en houd aan de kant.

3. Doe in dezelfde pan de gesnipperde ui en knoflook. Bak ze gedurende ongeveer 2 minuten aan. Voeg de fijngehakte chipotle en gemalen komijn toe. Roer goed door.

4. Giet het bier in de pan en breng aan de kook. Laat het enkele minuten sudderen om de alcohol te laten verdampen.

5. Leg de eendenbouten terug in de pan en voeg de kippenbouillon toe. Breng opnieuw aan de kook, zet het vuur laag en laat de stoofpot met een deksel erop gedurende ca. 1,5 tot 2 uur sudderen, of tot het eendenvlees gaar is. Roer af en toe en voeg indien nodig extra bouillon toe om uitdrogen te voorkomen.

6. Maak de korianderolie: doe de helft van de koriander (inclusief steeltjes) in een maatbeker, samen met de olijfolie. Kruid met peper en zout. Mix glad.

7. Schil en snijd de aardappelen in stukken. Kook ze gaar en giet af. Pureer de gekookte zoete aardappelen samen met de boter. Kruid met peper en zout.

8. Schep de erwtjes kort voor het einde bij de stoofpot.

9. Serveer de stoofpot in een diep bord met de aardappel­puree. Werk af met de korianderolie en de overige korianderblaadjes.