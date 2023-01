Van curry tot frittata: 30 recepten met restjes

Het feest is voorbij, de koelkast leeg. Of toch op een hoop leftovers na, die je hoopt te verwerken in een volwaardige maaltijd. Stop het gat in je begroting dankzij deze 30 recepten met restjes.

In tegenstelling tot bakken, is koken meestal geen exacte wetenschap. Heb je niet alles in huis voor het gerecht dat bij jouw overschotjes past, laat het dan weg of gebruik iets wat erop lijkt. Op die manier zijn al de beste familierecepten ontstaan. Check je koelkast en match de inhoud met deze recepten met restjes.

Soep

Van fancy bisque tot geurig kippensoepje: in soep kun je werkelijk alles kwijt.

Pizza

Maak zelf je deeg én de beste combinaties van ingrediënten die je in huis hebt.

Quiche

Quiche is een beetje de soep van de vaste voeding. Eens je de basis kent, bedenk je zo je eigen recepten met restjes.

Ovenschotel

Makkelijk, altijd lekker en erg geschikt voor overschotjes van groente, aardappelen en vlees

Met brood

Een steenharde baguette of vergeten halfje over van de kaastafel? Maak er niet-zo-verloren brood van.

Met ei

Groenten en kaas maar ook vlees of een restje tomatensaus verwerk je zo in een smakelijke XL omelet.

Extra inspiratie

In curry’s en stoemp kun je supermakkelijk groenterestjes kwijt. Of gooi je die halve courgette in een rijstgebakje of risotto?