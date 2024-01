Pret in verspakket: 30 recepten met wintergroenten

Geen idee wat je aan moet met die aardpeer en pastinaak, of wil je wel eens wat anders dan spek bij de spruitjes of witloof met hesp? Met deze recepten haal je alles uit die gezonde wintergroenten.

Kolen, knollen, penen en paddenstoelen in alle vormen en kleuren: dat er in het koude seizoen weinig te oogsten valt, is duidelijk een misverstand. En je hoeft ook niet alles in puree of soep te draaien. Wintergroenten doen het even goed met pasta, op pizza, in salades of andere recepten. Van aardpeer tot schorseneer, rode kool tot witloof: met deze gerechten kom je moeiteloos aan een extra dosis vitaminen.

30 recepten met wintergroenten