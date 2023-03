Opgerold staat netjes: serveer dit weekend vegetarische gevulde kool

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week: de klassieke gevulde kool in een Turkse en vegetarische variant.

Dit Turkse recept voor gevulde kool smaakt heerlijk met een smeuïge puree van knolselder.

RECEPT

VOOR 8 PERSONEN

1 stevige groene kool Voor de vulling

450 g halfvolle rijst (wij gebruikten biologische Camargue-rijst)

1 grote ui, fijngehakt

4 teentjes knoflook, geperst

1 tomaat, fijngesneden (brunoise)

2 el tomatenpuree

1 klein bosje platte peterselie

1 klein bosje dille

1 tl gedroogde munt

1 tl sumak

sap van ½ citroen

peper en zout

10 cl olijfolie Voor de saus

2 el tomatensaus

1 tl gerookt paprikapoeder (wij gebruikten Pimentón de la Vera)

2 teentjes knoflook, geperst

2 tl gedroogde munt

50 cl heet water

3 el olijfolie

1. Maak eerst de vulling door alle ingrediënten (inclusief de ongekookte rijst) te mengen.

2. Snijd het hart van de kool eruit (je kunt dat bewaren om er soep van te maken) en verwijder de bladeren een voor een, zonder ze te scheuren. Blancheer ze (maximaal 2 tot 3 minuten, zorg ervoor dat ze niet te gaar worden) in een grote pan met kokend water. Schep de bladeren uit het water met een schuimspaan en leg ze in een vergiet.

3. Kies een aantal niet te grote, noch te kleine, stevige bladeren uit om te vullen en leg ze apart. Om het rollen van de bladeren te vergemakkelijken, verwijder je het uiteinde van de centrale nerf (bewaar die om bij het koken de bodem van de pan te bedekken, samen met de resterende bladeren).

4. Leg een eetlepel vulling op elk van de bladeren die je opzijgehouden hebt en vouw de randen zo dat je een soort strakke rol krijgt.

5. Bekleed de bodem van een braadpan met de hierboven genoemde nerven en de grof gesneden overgebleven bladeren. Deze laag voorkomt dat de rolletjes aanbranden.

6. Schik de rolletjes in de pan, druk ze hierbij tegen elkaar aan en schrik er ook niet voor terug om ze op te stapelen.

7. Maak de saus klaar. Doe hiervoor de tomatensaus, munt, knoflook, paprika en olijfolie in een pan. Voeg het hete water toe en laat koken. Houd apart.

8. Strooi wat zout op de rolletjes in de braadpan en giet de saus erover. Leg een schaal of bord op de gevulde koolbladeren om ze aan te drukken, zodat ze gelijkmatig garen.

Laat 5 minuten koken op middelhoog vuur en vervolgens nog zo’n 40 minuten op een laag vuur. Dien de gevulde kool op.

© Bram Debaenst