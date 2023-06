Vegan en veggie op de kaart: 20 Antwerpse restaurants breiden uit met plantaardige opties

Voor veggies en vegans is gaan dineren soms een uitdaging. Met het project ‘Een boon voor A’ wil Mosquito In The Room daar verandering in brengen. De organisatie begeleidt bedrijven, overheden en ondernemingen naar een duurzamere toekomst. Dankzij het initiatief hebben twintig traditionele horecazaken uit het Antwerpse ondertussen plantaardige opties toegevoegd aan hun standaardmenu’s.

Volgens onderzoek van EVA vzw en iVOX eet de Belg steeds minder vlees en is het aantal vegetariërs en vegans sinds 2020 met drie procent gestegen. Eén op drie Belgen eet vaker plantaardig, vooral min-35-jarigen. Het ideale moment voor restaurants om hun menu’s aan te vullen met plantaardige opties. Vorig jaar zorgde het hotel Sapphire House Antwerp in zijn restaurant WILDn al voor een primeur met een volledig plantaardige menukaart, verzorgd door Bart De Pooter. Ariane Louwaege, medeoprichtster van Mosquito In The Room, bevestigt dat het tijd is voor meer veggie en vegan: ‘We zien dat de Antwerpse horecachefs die inspelen op plantaardig direct beloond worden door hun klanten. Ze trekken jongere klanten aan en openen de deur voor meer diverse groepen met vleeseters én vegetariërs. Die komen nu allemaal aan hun trekken.’

Duurzaamheid boven

Dankzij het project kunnen de chefs hun creativiteit de vrije loop laten. Ze volgen een traject met kookworkshops, tips en tricks van andere chefkoks en online inspiratiesessies. Er wordt geëxperimenteerd met no chicken chunks, belugalinzen of sojagehakt met het oog op een duurzamer culinair aanbod. Een van de restaurants die deelneemt aan het initiatief is Blend 32 Kitchen & Bar, het restaurant van Hilton Antwerp Old Town. Salesmanager Vincent Deprez vindt dat plantaardig hand in hand gaat met duurzaam: ‘Heerlijke plantaardige gerechten hebben hun plek op de kaart verdiend.’ Ook Entrepot du Congo sluit zich aan bij het initiatief. ‘We zijn er voor iedereen: vegetariërs, veganisten en mensen die last hebben van allergenen en intoleranties.’ De twintig Antwerpse restaurants zorgen ervoor dat iedereen een plekje krijgt aan tafel.

In samenwerking met Sense ondersteunt ‘Een boon voor A’ ook grootkeukens en cateringbedrijven. De hele Antwerpse horeca kan daarvoor rekenen op de biologisch geteelde kikkererwten, linzen en bonen van Biopolder, de grootste bioboerderij van Vlaanderen. Met het Eiwitfestival, dat dit najaar plaatsvindt, wil het initiatief een ware eiwitshift teweeg brengen: een verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten op ons bord. Die laatste hebben immers een positieve invloed op mens en milieu.

© boon voor A

Dit zijn de deelnemende restaurants: – Blend, Londenstraat 18, Antwerpen – Bourla, Graanmarkt 7, Antwerpen – Buur, Ledeganckkaai 11, Antwerpen – Chakana, Haarstraat 3, Antwerpen – De Mezzanine, Maria Pijpelincxstraat 2B, Antwerpen – Gustu, Verschansingsstraat 8-10, Antwerpen – Mampoko, Amerikalei 8, Antwerpen – Little Bùn – MAS, Sint-Aldegonduskaai 44, Antwerpen – Exter, Eksterlaar 3, Deurne – Park West, Rooiplein 6, Berchem – Thé o d’Or, Turnhoutsebaan 228, Schilde – Traiteur TipTop, Kreglingerstraat 35, Deurne – Kasteel Rivierenhof, Turnhoutsebaan 244, Deurne – Brasserie Anoot, Van notenstraat 94, Deurne – Blend 32 – Kitchen & Bar, Groenplaats 32, Antwerpen – Brewers’ Kitchen, Oude Beurs 60, Antwerpen – Entrepot Du Congo, Vlaamse kaai 42, Antwerpen – Sacchetti’s, Sasplein 9, Willebroek – ‘t Schipke aan de Nete, Niemandshoek 12, Herenthout

Meer info vind je op www.boonvoora.be