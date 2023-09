Breng De Basis naar je bord: 3 eenvoudige plantaardige recepten

(*) Aquafaba betekent letterlijk ‘water uit bonen’ en duidt op het kookvocht dat overblijft na het koken van kikkererwten. Deze eiwitten kun je vergelijken met die uit kippeneiwit. Met andere woorden: je kunt deze vloeistof opkloppen tot meringue of luchtige mousse. Of je kunt er plantaardige mayonaises en andere emulsies mee maken. Kikkererwten kun je kopen in blik, let wel op dat er geen extra citroenzuur of zout aan toegevoegd is. Hoe puurder het basisproduct, hoe minder bijsmaak in het eindproduct. Wil je zelf aquafaba maken, week dan eerst kikkererwten voor een nacht en kook ze nadien zonder toevoeging van smaakstoffen of zout in een snelkookpan gaar. Laat de kikkererwten in het water ook afkoelen en gebruik ze de dag nadien.