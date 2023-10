Recept van vegan blogger Elisabeth van Lierop voor verse instant noodles

Elisabeth van Lierop ontwikkelde recepten voor de Week Zonder Vlees, in samenwerking met de online versmarkt Crisp. Hieronder vind je het recept voor lekkere noodles met gerookte tofu.

Ingrediënten:



– 2 teentjes look

– 125g pak noedels

– 2 babypaksoi

– 1 rode peper

– 150g oesterzwammen

– 200g gerookte tofu

– 2 stengels lente ui

– 4 eetlepels witte misosaus



Zelf toevoegen:

– 1 el neutrale olie

– 1 liter water



Extra’s:

– 4el soyasaus

– 10g sesamzaadjes

– 5g koriander



Bereidingsstappen:



1. Hak de knoflook fijn en snijd de rode peper in ringen.

2. Scheur de oesterzwammen in reepjes.

3. Verhit een scheut neutrale olie in een wokpan.

4. Bak de knoflook, peper en de oesterzwammen gedurende 5 minuten.

5. Snijd ondertussen de paksoi in kwarten en wok deze 2 minuten tot de paksoi iets is

geslonken.

6. Overgiet alles met 1 liter kokend water

7. Voeg de ramen, 3 el sojasaus en 4 el witte miso saus toe en laat ze gedurende 3 minuten mee koken.

8. Snij ondertussen de gerookte tofu in blokjes en de lente-ui in ringen.

9. Verdeel over twee kommen en top met gerookte tofu, lente ui, koriander en sesamzaadjes.

