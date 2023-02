De soep die kracht geeft: vegetarische harira

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week maken we een variant zonder vlees van de Marokkaanse klassieker: vegetarsiche harira.

De harirasoep, die wordt geserveerd tijdens de ramadan, is perfect om weer op krachten te komen tijdens de winter.

RECEPT

Voor 6 personen 2 witte uien

3 stengels groene selderij

1 theelepel komijn

1 theelepel kurkuma

1 theelepel kaneel

1 theelepel gemalen koriander

Gember naar smaak

500 g groene linzen (of, zoals hier, een mix van groene en bruine linzen, afhankelijk van wat je in huis hebt)

240 g kikkererwten

100 g tomatenpuree

Platte peterselie

Peper en zout

Olijfolie Optioneel: gekonfijte citroen, verse koriander, jonge uien

Bereidingswijze

1. Laat de avond tevoren de linzen weken in koud water.

2. Je bereidt deze soep het best in de vroege namiddag om er ’s avonds van te genieten.

3. Giet een bodempje olijfolie in een kookpan en fruit de uien zodra de olie warm is. Voeg de in julienne gesneden selderij, komijn, koriander, kurkuma, kaneel en vooraf geraspte gember toe. Roer met een spatel.

4. Voeg na 5 minuten de kikkererwten en de linzen toe. Roer goed.

5. Voeg 1,5 liter water toe. Roer. Giet de tomatenpuree erbij en meng.

6. Laat 30 minuten koken. Proef, laat verder garen en breng op smaak indien nodig.

7. Warm op voor het avondmaal, voeg indien nodig water toe.

8. Giet de harira in de borden met een straaltje olijfolie en platte peterselie erbij. Voeg voor meer smaak enkele verse korianderblaadjes, lente-uitjes en in fijne blokjes gesneden gekonfijte citroen toe.