Gelijke (ge)rechten: 68 adressen voor vegan & veggie tafelplezier

Plant-based fastfood, veggie gastronomie of een vegan Italiaan? Bij deze 68 restaurants, lunchbars en andere culinaire adressen kom je als vegetariër of veganist zeker aan je trekken.

Zelfs een volbloed steakrestaurant heeft vandaag wel een vegetarisch gerecht op de kaart, voor de eenling in het gezelschap carnivoren. Die moet het dan wel vaak stellen met een kaaskroket, omelet of lasagne van soepgroenten. Het wordt nog treuriger wanneer je een astronomisch bedrag neertelt voor een gastronomisch diner waarvan je enkel de garnituur rest.

Vegan of veggie tafelen? Check deze 68 adressen

Gelukkig zijn restaurants met een behoorlijk plantaardig aanbod geen uitzondering meer. En je vindt ze in alle prijsklassen en oriëntaties, van streetfood tot Michelin-chic. Deze eetplekken in Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben zowat allemaal een uitsluitend vegetarische of veganistische kaart. Of ze bieden een minstens evenwaardig alternatief aan voor wie dierlijke producten links laat liggen.

Antwerpen

Spritz

Spritz is de eerste 100% plantaardige Italiaanse trattoria en bar in Antwerpen. Ze serveren Italiaans eten en klassieke Italiaanse cocktails – jawel, ook Spritz.

Oude Koornmarkt 11, 2000 Antwerpen

Tastebuds

Een echte snackbar, maar dan vegan. Op het menu bij Tastebuds: friet, snacks en huisgemaakte suggesties op basis van kwaliteitsingrediënten.

Dageraadplaats 15, 2018 Antwerpen

Vegateau

Voor vegan gebak en huisgemaakte koffie op basis van soja- of havermelk zit je goed bij Vegateau. Check ook de webshop.

Kleine Pieter Potstraat 19, 2000 Antwerpen

Hart

Bij Hart verorber je lekkere vegan of veggie lunch, brunch en tapas, bereid volgens de seizoenen.

Minderbroedersrui 34, 2000 Antwerpen

Camionette

Na het succes van plant-based restaurant Camion, was het tijd voor een tweede locatie. Camionette is ruimer, uitgebreider en biedt verfijnde plantaardige gastronomie op de Antwerpse PAKT-site.

Regine Beerplein 1, 2018 Antwerpen

Plant|n / Wild|n

Sapphire House in de Antwerpse Handelsbeurs is een volledig vegan vijfsterrenhotel. De twee plantaardige restaurants worden er geleid door chef Bart De Pooter. Bistro PLANT|n biedt de hele dag door casual gerechten, WILD|n plant-based gastronomie.

Lange Nieuwstraat 20/24, 2000 Antwerpen

Humm

Midden-Oosters georiënteerde kaart met plant-based interpretaties van de klassiekers. De keuken van Humm is doorlopend open, je kunt bordjes delen als apero of voor een volledig menu gaan als diner. Iets meenemen uit de deli kan ook.

Dageraadplaats 33, 2018 Antwerpen

Chips

Bij Chips proef je naast frietjes ook de plantaardige Beyond Burger, vegan bitterballen, no-chickennuggets of avocado-fingers en sausjes in vegan varianten.

Sint-Antoniusstraat 35, 2000 Antwerpen

Circus

Voor ontbijt, brunch of lunch is er Circus. De biologische veggie/vegan/glutenvrije gerechten (ook om mee te nemen) zijn geïnspireerd door het seizoensaanbod van lokale producenten.

Kasteelpleinstraat 26, 2000 Antwerpen

Lento

Lento is een volledig plant-based restaurant met locaties in Hasselt en Antwerpen. Missie: tonen dat vegan dineren bourgondisch en verrassend kan zijn. Het menu van drie of vier gangen wisselt met de seizoenen en inspiratie van de chef.

Oude Koornmarkt 44A, 2000 Antwerpen – Zuivelmarkt 34, 3500 Hasselt

De Broers van Julienne

Sinds 1993 kan je bij De Broers van Julienne lekker veggie of vegan tafelen, of afhalen. Ze verkopen er ook biologische, fairtrade en ecologische producten.

Kasteelpleinstraat 45-47 – IJzerenwaag 4, 2000 Antwerpen

Camion

Het relaxte mothership van Camionette, voor lunch, brunch en ontbijt.

Paleisstraat 7, 2018 Antwerpen

September

Bij September krijg je een vegetarisch groentemenu dat wordt bepaald door de oogst van het veld. Enkel bij het hoofdgerecht kun je – als je dat toch wilt – voor vlees kiezen.

Minderbroedersrui 7, 2000 Antwerpen

Takumi Ramen

De sterkte van deze Japanse noedelsoepbar zijn… de noedels, geïmporteerd uit de Sapporo, de bakermat van de ramen. Ze serveren ook ramen met vlees of vis maar er zijn zoveel vegan en veggie opties dat het zonde zou zijn om ze je te onthouden.

Op verschillende locaties in Antwerpen

Yalla Yalla

Ook bij Yalla Yalla – in Antwerpen en Gent – vinden rabiate carnivoren hun gading maar de specialiteit van hun heerlijke Libanese keuken is nu eenmaal falafel en hummus. Dat maakt het gros van de kaart vegetarisch.

Tramplein 2, 2600 Antwerpen – Donkersteeg 3, 9000 Gent

Mechelen

Funky Jungle

Vegan restaurant Funky Jungle biedt een eerlijke, no-nonsense keuken, cocktails en een fijn terras onder de Sint-Romboutstoren.

Onder-den-Toren 7, 2800 Mechelen

Kato Gâteaux

Kato Gâteaux is een gezellige koffiebar en bakkerij in hartje Mechelen met volledig plantaardige ontbijtjes en lunchgerechten.

Korenmarkt 11, 2800 Mechelen

Magma

Chef Maarten van Essche schrapte de pizza’s bij Magma ten voordele van een vast menu – optie met of zonder dieren – dat je nog kunt aanvullen met kaas of een dessert.

Borzestraat 5, 2800 Mechelen

Groenendijk Weert

Groenendijk Weert ligt buiten de stad maar zak zeker af voor het beste van de Belgische bistrokeuken, zowel op het gewone als op het veganistische menu (inclusief vegan appeltaart met dito vanille-ijs).

Dijkstraat 1, 2880 Bornem

Oost-Vlaanderen

Gent

Full Circle Coffee

Full Circle was een van de eerste 100% plantaardige koffiebars in België. Je shopt er ook de huisgebrande koffiebonen en iets zoets voor bij je vegan latte en co.

Zuidstationstraat 5, 9000 Gent

Plant A Pizza

Toen Victor Ramos veganistisch begon te eten, miste hij vooral de geweldige pizza’s. Dus ging hij op zoek naar verse, lokale ingrediënten én lekkere veganistische mozzarella. Zo ontstonden de 100% plant-based pizza’s van Plant A Pizza.

Geldmunt 49, 9000 Gent

Plant A Pizza © Kris Vlegels

Soul Kitchen

Aleen verfijnde, plantaardige gerechten bij Soul Kitchen – smakelijke vegan gerechtjes van wat lokale boeren te bieden hebben.

Lange Violettestraat 42, 9000 Gent

Knol & Kool

Bij Knol & Kool kun je lunchen én shoppen bij de 100% vegan superette, alles bio en plantaardig.

Heilige Geeststraat 30, 9000 Gent

SinSin

Bij SinSin eet je zonder zonden – alleen veganistische maaltijden met plantaardige ingrediënten en veel liefde.

Schouwburgstraat 8, 9000 Gent

Way Coffee Roasters

De Gentse koffiebrander Way Coffee maakt geweldige koffies in z’n drie coffeeshops, plantaardige bakker en boekenwinkel.

Verschillende locaties in Gent

Ferri

Moderne vegetarische keuken. ‘s Middags heeft Ferri een beperkt menu, ’s avonds een ruimer aanbod met sharing dishes. Vers, eerlijk en gezond, met een gastronomische flair.

Ottogracht 48, 9000 Gent

Amaranth © Toos Vergote

Amaranth

Chef Pieter-Jan Lint biedt bij Amaranth de klassieke restaurantervaring met een volledig vegan menu. Dat het concept aanslaat, bewijst de wachttijd voor een tafeltje. Ruim vooraf reserveren dus!

Ringvaartstraat 51, 9820 Merelbeke

De Frietketel

Niet alleen de frietjes zijn veganistisch (niet gebakken in dierlijke vetten), er lonken ook vele vegetarische en veganistische opties bij De Frietketel. Van hamburgers en stoofvlees tot en met de tartaarsaus.

Papegaaistraat 89, 9000 Gent

Commotie

Pure gerechten met zelfgekweekte kruiden, biologische en lokale producten en de helft van de originele gerechten bij Commotie is vegetarisch.

Victor Braeckmanlaan 367, 9040 Gent

Beiruti

Bij Beiruti in Brussel en Gent zit je gebeiteld voor gezellige Libanese foodsharing met mezze. Ideaal voor vegetariërs in het gezelschap van carnivoren. Je kunt er namelijk wel vlees bestellen maar er is ook een volledig vegan menu.

Voldersstraat 13, 9000 Gent – Sint-Katelijnestraat 8-10, 1000 Brussel

Vrijmoed

Vrijmoed werd in 2016 al bekroond door Gault Millau voor Best Veggie Menu Benelux. Het restaurant heeft intussen twee Michelinsterren en staat de laatste jaren bekend om de groentemenu’s die vegetarisch eten naar een gastronomisch niveau tillen.

Vlaanderenstraat 22, 9000 Gent

De Vijf Seizoenen

In 2021 niet voor niets verkozen tot beste groenterestaurant. Dat hoeft niet noodzakelijk plant-based te zijn maar wie bij De Vijf Seizoenen het groentemenu kiest, eet volledig vegetarisch.

Kasteelstraat 5, 9660 Brakel

Hofke Van Bazel

Hofke van Bazel staat gekend om de liefde voor groenten, uit hun poldertuin waar ze zelf groenten en kruiden kweken. Lang geleden was het een pionier door een volledig vegetarisch menu aan te bieden.

Koningin Astridplein 11-13, 9150 Bazel

West-Vlaanderen

De KleinKeuken

Vegan vaste waarde voor lunch of diner. De KleinKeuken wéét dat vegan meer is dan een gegrild worteltje en serveert dan ook originele, erg smakelijke gerechten.

Budastraat 8, 8500 Kortrijk

Blackbird

Ontbijt-, lunch- en koffiebar Blackbird staat voor ongecompliceerd eten met zuivere smaken en de focus op planten.

Jan Van Eyckplein 7, 8000 Brugge​

Saladette

Saladette trekt voluit de kaart van groenten en fruit. Zoveel mogelijk vegetarisch, zoveel mogelijk lokaal en uiteraard volgens het ritme van de seizoenen. Om ter plaatse op te eten of om mee te nemen.

Hugo Verrieststraat 2a, 8800 Roeselare

Vlaams-Brabant

ZW.ART

Plantaardige koffiebar met minishop en kleinschalige vegan bakkerij, op een steenworp van de plantentuin. ZW.ART is de ideale plek voor een ontbijtje of koffiepauze.

Brusselsesteenweg 29, 1860 Meise

Cantine

Cantine biedt broodjes en gerechten met focus op groenten, zorgvuldig geselecteerde producten – biologisch en in het seizoen. Uitsluitend vegetarisch.

Schaarbeeklei 636, 1800 vilvoorde

Leuven

Tabi Loo

Het enige echte veganistische Leuvense fastfoodkraam Tabi Loo groeide uit tot een volwaardig plant-based streetfoodrestaurant.

Naamsestraat 29, 3000 Leuven

Lifebar

Life is een ontbijt- en lunchbar die lichaam en ziel wil voeden met alle variatie die de plantaardige keuken te bieden heeft

Parijsstraat 48, 3000 Leuven

Noordoever

Bij low waste-resto Noordoever aan de Leuvense Vaartkom is alles vegetarisch, met heel wat opties voor veganisten. Je bord wordt gewogen, zo betaal je alleen wat je opschept.

Vaartkom 17, 3000 Leuven

Alfalfa

Alfalfa serveert creatieve deelgerechten met aandacht voor innovatieve vegetarische en veganistische bereidingen, vergezeld van drankjes uit microbreweries en natuurwijn.

Minckelersstraat 48, 3000 Leuven

Limburg

Soft

Deze brunchbar en take-away ligt op de hippe Lutgart-site. Soft gaat voor vegan comfortfood – van pancakes over toasts tot pasta’s.

Stadswal 14, 3580 Beringen

El Verde

Bij lunch- en ontbijtbar El Verde pluk je de dag met sandwiches, burgers, falafel, salades, bowls en nog veel meer puur plantaardige bordjes.

Winterslagstraat 35, 3600 Genk

Foglia

Plantaardig met een Italiaanse twist? Morena Calianno bewijst dat het kan met een geslaagde cucina vegana bij Foglia.

Vennestraat 203, 3600 Genk

Brussel

Liu Lin

De twee zussen achter Liu Lin geven een vegan draai aan streetfood uit Taipei. Laat je dus niet misleiden door namen als Crispy Chicky Bowl, Calamares Rings, Kroepoek en Prawn Tempura, alles is 100% plantaardig.

Hoogstraat 20, 1000 Brussel

Liu Lin ©DYLAN BERRIER

Wonderbao

Het aanbod van Wonderbao is vergelijkbaar met fastfood maar bant ultra-bewerkt voedsel en schenkt meer aandacht aan de kwaliteit en herkomst van de producten.

Sint-Bonifaasstraat 34, 1050 Elsene

Verdō

Verdō is de eerste volledig plantaardige Brusselse brasserie. De gerechten zijn geïnspireerd door de Belgische gastronomie maar dan zonder dierlijke producten.

Vleurgatsesteenweg 146, 1000 Brussel

The Judgy Vegan

The Judgy Vegan heeft gebakjes, hartige gerechten en drankjes – alles plantaardig – én een minishop met snoep tot schoonmaakproducten.

Kapucijnenstraat 55, 1000 Brussel

Bar Recyclart

Dubbel verantwoord. Bar Recyclart is niet alleen 100% vegan, zowel in de keuken als achter de bar werken mensen in een tewerkstellingstraject.

Manchesterstraat 13, 1080 Brussel

Kitsune

Kitsune serveert plant-based fastfood: vegan fusion burgers, huisgemaakt en met een Aziatisch tintje.

Zuidlaan 145, 1000 Brussel

Lil Bao

Lil Bao is een Taiwans geïnspireerde streetfoodbar met fluffy en funky bao-broodjes, ineens ook helemaal plantaardig.

Cellebroersstraat 71, 1000 Brussel

Titulus

Titulus is een wijnbar waar de vegetarische chef kleine gerechten om te delen voorziet. Ze zijn verfijnd, inventief en altijd ecologisch doordacht.

Waversesteenweg 167a, 1050 Brussel

Humus x Hortense © Equinox Light Photo

Humus X Hortense

Resto Humus X Hortense kreeg de Sustainability Award 2022 van Gault & Millau plus een Groene Michelinster. Nicolas Decloedt werd terecht ‘Beste Groentechef’. Alles wat in z’n plant-based keuken terechtkomt wordt volledig opgebruikt.

Vergniesstraat 2, 1050 Brussel

Buddy Buddy

Vegan koffiebar Buddy Buddy leent z’n naam ook aan de biologische plantaardige notenpasta’s die ze verkopen én gebruiken in hun drankjes en gebak.

Lakenweversstraat 10, 1050 Brussel

La Fourna

Oosters vegetarisch op basis van platbrood dat ter plaatse wordt gebakken, met een ruime keuze aan garnituren, type hummus en baba-ganoush. Ook de slaatjes bij La Fourna zijn niet te versmaden.

Havenlaan 86c (Tour & Taxis), 1000 Brussel

Les filles

Voor eenvoudige, dagverse maaltijden waarin biologische groenten centraal staan, kun je aanschuiven bij één van de vier table d’hôtes van Les Filles. Je kunt ze tevens afhalen of aan huis laten leveren.

Verschillende locaties in Brussel

Savage

Plant-based maar als extraatje kun je bij elk gerecht ook een vlees- of vissuggestie bestellen. Al moeten deze sidedishes het wel afleggen tegen de uitgebalanceerde groentebereidingen van Savage.

Vredestraat 22, 1050 Brussel

Tich

Bij café Tich kies je uit vegan, biologische en homemade bowls, soepen er zuurdesemtoasts gegarneerd met flink wat groenten.

Naamsestraat 25, 1000 Brussel

Le Botaniste

Le Botaniste is een plantaardig en biologisch restaurant met snelle-maar-gezonde wereldkeuken.

Meerdere locaties in Brussel, Gent en New York

Tero

Bij Tero vind je kleine bordjes om te delen, telkens met verse seizoensgroenten van de eigen boerderij. De nadruk ligt op groenten, maar er zijn opties voor vis- of vleeseters.

Rue St. Bernard 1, 1060 Brussel – Rue de Champles 56, 1301 Bierges

Ioda

Chef César Hoed van Ioda leerde de stiel bij Humus x Hortense. De lunchgerechten focussen op groenten. ’s Avonds komen ook pescetariërs aan hun trekken bij deze ‘rôtisserie végétale’. Overwinningstraat 23, 1060 Brussel

Bouchéry

Gastronomische slow food waarbij groenten op de eerste plaats komen. Ze serveren ook vis en vlees bij Bouchéry maar steevast met een even sterke vegetarische tegenhanger. Vegan op aanvraag.

Alsembergsesteenweg 812a, 1180 Ukkel

Wallonië

Food With Varinder

De culinaire bron van Varinder is het sikhisme. Het vegetarisme zit de chef-kok dus in het bloed. Ze serveert ze alle mogelijke groenten uit alle hoeken van de wereld. Omdat haar zaak te krap werd, opent ze binnenkort een tweede zaak in Leuven.

Place A. Favresse 71, 1310 Terhulpen

Gordita

Gordita ziet groenten niet langer als bijzaak, maar als de essentie van voeding. Resultaat: bao’s met een twist, fusion taco’s, verrukkelijke nacho’s en baba ganoush.

Rue Saint-Rémy 14, 4000 Luik

Como En Casa

Uit de keuken van Como en Casa komen alleen vegetarische en vaak ook vegan gerechten. Slow food, geïnspireerd door de Italiaanse keuken en aangepast aan de seizoenen. Dé place to be in Luik voor vegetariërs.

Rue Hors-Château 76, 4000 Luik

Moment

Bij het hippe Moment kun je terecht voor lunch, apero en diner. Het Menu Omakase komt met een volwaardige vegetarische optie.

Rue Bonne Fortune 17, 4000 Luik

Rizom

Rizom zit op de prachtige site van Grand Hornu. Je kiest uit vegetarisch, vis of vlees, maar de volledig plantaardige optie is beslist een winner. Probeer zeker ook de beerpairing.

Rue Sainte-Louise, 7301 Boussu