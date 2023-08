Vegan koken zonder verspilling: nieuw kookboek van Instagramchef Max La Manna uitgetest

Deze zomer test de redactie van Knack Weekend recent verschenen kookboeken uit. Deze week: ‘You Can Cook This!’ van vegan chef en Instagramsensatie Max La Manna.

Een miljoen volgers op Instagram. Zo populair is Max La Manna, de jonge vegan chef en Instagramsensatie. Zijn boek ‘You Can Cook This!’ belooft 135 lekkere en gemakkelijke plantaardige recepten te bevatten. Wij deden de test.

In het kort

Terwijl zijn vrouw Venetia La Manna de strijd aangaat met fast fashion als duurzame mode-influencer, overtuigt Max zijn volgers ervan dat plantaardige gerechten lekker, simpel en voedzaam kunnen zijn. Leren koken deed Max in de keuken van zijn ouderlijke huis, het restaurant van zijn vader én Michelin-sterrenzaken. Zijn kookvideo’s zijn razend populair. Niet enkel omwille van zijn doordringende blauwe ogen, maar ook omdat de gerechten er werkelijk verrukkelijk uitzien.

Via sociale media vroeg Max aan zijn volgers welke ingrediënten ze het vaakst verspilden. Met dat lijstje in het achterhoofd ging hij aan de slag voor zijn tweede kookboek. Max woont in Londen, maar is opgegroeid in Amerika, een van de meest spilzieke landen ter wereld volgens de chef. Als liefhebber van eten én de planeet wil hij zijn steentje bijdragen om af te rekenen met voedselverspilling. Minder voedsel wegwerpen is niet alleen ecologisch, maar ook economisch verantwoord: hoe minder er in de vuilnisbak belandt, hoe meer je bespaart. Win-win dus.



Het kookboek staat dan ook boordevol tips over hoe je ingrediënten het best bewaart, groenten en fruit bereidt met minimaal afval en je gerechten een smakelijke boost geeft met lekkere toevoegingen zoals ingemaakte groenten of knapperige kikkererwten.

Een handig extraatje: bij ieder gerecht staat niet alleen hoe lang het duurt om te maken, maar ook hoe lang je het kunt bewaren.



1-2-3: Aan de slag

Aubergine-pindastoofschotel – pagina 99

Volgens het recept is dit gerecht: rijk, kruidig, romig, hartig, scherp én zoet. Klinkt veelbelovend. In totaal zou het ongeveer 40 à 50 minuten moeten duren om klaar te maken en te pruttelen. Vreemd genoeg zouden de aubergines volgens het recept al na 8 à 9 minuten bakken in de pan goudbruin moeten zijn. Zo’n magische pan blijk ik niet te bezitten, dus houd ik wat langer vol. Het resultaat mag er zijn: de combinatie van gebakken aubergine met de kruidige pindasaus en tomatenblokjes en tomatenpuree is een echte smaakbom.

Auberginestoofschotel uit ‘You Can Cook This!’ van Max La Manna

Max tipt om dit gerecht te serveren met ingemaakte ui. Achteraan het boek legt hij uit hoe je dat doet. We leggen meteen een weekvoorraadje ingemaakte uit en komkommer aan, om al onze gerechten een extra ‘bite’ te geven: een topidee.

Ingemaakte uit en komkommer uit ‘You Can Cook This!’ van Max La Manna

Kleverige, pittige gember-knoflooktofu – pagina 126

Dit recept kiezen we uit omdat het op 20 minuten op tafel kan staan. De noedels met knapperige tofu en sesamzaadjes zijn inderdaad heel snel klaar én super smaakvol. Wel blijk ik de verkeerde pan te hebben gekozen om de tofu echt knapperig te krijgen. Volgende keer experimenteer ik dus met een ander type pan, want dat maakt het gerecht ongetwijfeld nog beter. Een recept om te onthouden voor drukke weekavonden. Volgens Max kun je de tofu ook vervangen door ingrediënten zoals champignons, bonen, tempé of kikkererwten. Ik noteer om bij een volgende poging te gaan voor een combinatie van enkele ingrediënten, allemaal op smaak gebracht met dezelfde saus.

Knapperige tofu met noedels uit ‘You Can Cook This!’ van Max La Manna

Gezouten pindakaas-tahinbrownies – pagina 219

Er komt geen ei, boter of melk kijken bij deze brownie. In plaats daarvan moet je volgens het recept lijnzaadmeel, havermelk en plantaardige boter gebruiken. Omdat ik in de winkel geen lijnzaadmeel vind, verpulver ik zelf lijnzaad, wat even goed werkt. Wat er gelukkig wél in de brownie moet is pure chocolade en cacao, in rijkelijke hoeveelheden.

Tijdens het maken van deze brownies was ik sceptisch. Ik proefde stiekem zelfs al even van het deeg voor het de oven in ging en was nog niet helemaal overtuigd. Groot was dan ook de verrassing toen ik de brownie serveerde tijdens een brunch en oprechte complimenten mocht ontvangen.

De psychedelische ‘swirl’ van tahin, pindakaas en chocoladesaus die de voorbeeldfoto aangeeft, heb ik nog niet onder de knie. Zelf vind ik mijn creatie er nogal mislukt uitzien, maar mijn tafelgasten zijn alsnog onder de indruk. Ik vermoed dat het patroon makkelijk te creëren valt met een meer lopende variant van pindakaas.

Tip: begin met een klein stukje op je bord, want het is echt een chocoladebommetje.

Brownie uit ‘You Can Cook This!’ van Max La Manna

Gaan watertanden tijdens het lezen over deze vegan brownies? Je hebt geluk, want we mogen van Max zijn recept delen.

Ingrediënten

2 el lijnzaadmeel

170 g bloem

60 g cacaopoeder

2 tl bakpoeder

150 g basterdsuiker

¼ tl grof zout, plus extra voor de garnering

320 g pure chocoladedruppels

½ tl oploskoffie

230 g havermelk, of andere zuivelvrije melk

120 g boter, gesmolten

1 tl vanille-extract

50 g pindakaas

25 g witte tahin

Recept

Verwarm de oven voor op 200 °C. Bekleed een bakvorm van 23 x 23 cm met bakpapier. Meng het lijnzaadmeel met 3 eetlepels water en laat het 5-10 minuten staan tot het dik en gelei-achtig is geworden. Zeef de bloem, het cacaopoeder en bakpoeder in een grote mengkom. Roer de suiker en het zout erdoor. Plaats een hittebestendige kom boven een pan met kokend water maar let op dat de kom het water niet raakt. Houd 100 gram chocolade apart en doe van de rest twee derde in de kom. Blijf roeren tot de chocolade helemaal is gesmolten. Roer het overige derde deel en de oploskoffie erdoor. Haal de kom van de pan en roer de saus tot hij zijdezacht is. Laat hem 5 minuten afkoelen. Vouw de havermelk, boter, het lijnzaadmengsel en vanilleextract voorzichtig door de saus en voeg ook de droge ingrediënten toe. Schenk het beslag in de bakvorm. Tik zachtjes met de vorm op het aanrecht om de luchtbelletjes te verwijderen. Bak de brownies 25 minuten. De bovenkant moet iets gebarsten zijn en vanbinnen mag hij plakkerig zijn. Haal ze uit de oven en laat ze in de bakvorm afkoelen. Plaats weer een hittebestendige kom op een pan met kokend water zonder dat de bodem het water raakt. Smelt hierin al roerend twee derde van de overgebleven chocolade. Voeg dan ook de rest toe en roer het geheel tot een egale chocoladesaus en laat hem 5 minuten afkoelen. Bestrijk de brownies met de chocoladesaus en lepeltjes pindakaas en tahin. Gebruik een satéprikker of mes om de pindakaas en tahin door de chocolade te draaien en een schitterend patroon te maken. Zet ze 45 minuten in de koelkast om op te stijven. Snijd de gekoelde brownies in blokken en strooi er zeezout over.

Conclusie

Can you cook this? Jazeker. Reken voor sommige gerechten iets meer tijd – zeker als er aubergine aan te pas komt – maar echt moeilijk zijn de meeste recepten van Max La Manna niet. Er zit heel wat variatie in de gerechten: van poepsimpel en meteen klaar tot een uitdaging waar je een tijdje zoet mee bent.

Hoe vaker je vegan kookt, hoe beter je het onder de knie krijgt én hoe meer ingrediënten je standaard in huis hebt. Dankzij de antiverspillingstips krijg je de ingrediënten ook gemakkelijk opgebruikt, wat mooi meegenomen is. Of je nu veganist bent of niet: dit kookboek is een leuke aanvulling voor iedere keuken. Van simpele pasta’s tot indrukwekkende groenteschotels, zoete geneugten of knapperige veggieburgers: Max La Manna geeft een waaier aan opties.

You Can Cook This! – Max La Manna, 29.99 euro, Spectrum