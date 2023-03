Gevulde koolrabi: Nicolas Decloedt van Humus x hortense deelt zijn favoriete gerecht voor de #VeggieChallenge

De VeggieChallenge is een campagne van ProVeg die mensen inspireert om in de maand maart dertig dagen minder vlees te eten. Enkele Belgische chefs en kookboekenauteurs delen ter inspiratie hun favoriete gerecht met seizoensgroenten. Vandaag: Nicolas Decloedt en Caroline Baerten van het Brusselse plant-based restaurant Humus x hortense.

Humus x hortense in Brussel werd tijdens de uitreiking van de Michelinsterren 2023 het eerste 100% plant-based restaurant in België dat een rode Michelinster ontvangt. In 2021 mocht het restaurant al een groene Michelin ster in ontvangst nemen voor haar duurzame antwoorden op complexe ecologische vragen in de gastronomie.

Voor de VeggieChallenge delen de eigenaars van Humus x hortense niet alleen hun favoriete recept, maar ook een stappenplan voor een heerlijke mocktail met dragon. Smakelijk!

Mocktail dragon

Mocktail met dragon

Ingrediënten & bereidingswijze

250g water

40g suiker

smelt de suiker in het water en laat afkoelen

100g suikersiroop

5g verse dragon

1g groene anijszaadjes

50g kombucha

5g verse dragon

mix de 5g verse dragon en de anijszaadjes in de suikersiroop en passeer door een fijne zeef.

mix de 5g verse dragon in de kombucha en passeer door een fijne zeef.

10g verjus

1koffielepel Bôtan Pine Haze

1 koffielepel non-alcoholische gin

3g witte balsamico azijn

Meng alle ingrediënten samen en serveer koud; eventueel met een ijsblokje.

Gevulde koolrabi

Recept gevulde koolrabi Humus x hortense

Ingrediënten & bereidingswijze

250g spliterwten

62g neutrale olie

12g zout

12g witte wijnazijn

50g pompoenpitpasta

Kook de spliterwten gaar in water en giet ze vervolgens af. Mix die dan met de andere ingrediënten.

100g grote couscous of fregola sarda. Kook die gaar in gezouten water

4 koolrabi: schraap die leeg en snij het vruchtvlees in brunoise (blokjes).

75g notenkaas, in brunoise gesneden

50g plantaardige yoghurt

20g verse kruiden naar keuze

2 soeplepels kappertjes

20g kimchi versneden

3 augurken in brunoise

Meng deze ingrediënten en voeg dan spliterwtenpuree toe tot je een goede consistentie bekomt.

Vul hier de koolrabi opnieuw mee.

Warm die, voor het serveren, op in de oven op 180°C gedurende 15 à 20 minuten; tot die mooi warm is.

Witte wijn saus

6 sjalotten fijngesnipperd

500g witte wijn

50g witte wijnazijn

Kook dit in tot 1/3

Selderolie

500g neutrale olie

80g selderblad

Mix het selderblad in de olie gedurende 10 min op 70°C. Laat uitlekken door enkelvoudig keukenpapier. Recupereer de olie.

De saus

150g reductie van de sjalot met wijn

50g sojaroom

80g selderolie

80g margarine

1,5g xantana

15g witte miso

3g zout

Mix alles tot een gladde saus

Serveer de gevulde koolrabi met de witte wijnsaus

humushortense.be