Bol vol: 35 recepten met meloen

Meloenen hebben de neiging nogal groot uit te vallen. Dus wat als aan die kleine trek is voldaan en je nog niet eens halfweg zit? Verwerken, natuurlijk, met een van deze 35 recepten met meloen.

Er zijn vele soorten meloen. Dat komt omdat ze zich makkelijk laten kruisen waardoor er een enorme variëteit ontstaat. De geelgroene galiameloen komt oorspronkelijk uit Israël maar wordt intussen ook in – onder meer – Spanje en Brazilië gekweekt. De verfijnde cantaloupe is Frans, met als subsoorten de charentais of cavaillon, meloenen met oranje vruchtvlees. De gele honingmeloen heeft dan weer lichtgroen vruchtvlees. Vanaf midden juli vind je tevens meloenen van Belgische bodem, voornamelijk cantaloupes maar ook galia’s of de eivormige Piel de Sapo en Yellow Canary. Kortom: genoeg meloen om met deze recepten aan de slag te gaan.

Van vlees tot vis, salade tot hoofdgerecht: kies je favoriete combinatie. Tip: een meloen is rijp als ze zoet ruikt en je de onderkant licht kunt indrukken. Als je op een rijpe watermeloen klopt, klinkt ze hol. En dan nu aan de slag met deze recepten met meloen.

Kies uit 35 recepten met meloen

Salades

Soepjes

Dessert

Vlees & vis