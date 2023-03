Romige pasta met asperge: Chloé Lauwers deelt haar favoriete gerecht voor de #VeggieChallenge

De VeggieChallenge is een campagne van ProVeg die mensen inspireert om in de maand maart dertig dagen minder vlees te eten. Enkele Belgische chefs en kookboekenauteurs delen ter inspiratie hun favoriete gerecht met seizoensgroenten. Vandaag: Chloé Lauwers.

Romige pasta van groene asperge en pistache

Never not craving pasta. Chloé Lauwers gebruikt dit recept als basis en mixt graag wat extra groenten in de saus. Deze pasta zit dus vol met verborgen vitaminen.

Ingrediënten

500 g orrechiette

600 g groene asperges

2 sjalotten

2 teentjes look

handvol verse basilicum (+ extra)

60 g (geroosterde) pistachenoten (+ extra)

1 dl room

60 g Parmezaanse kaas

peper

zout

Bereidingswijze

Kook de pasta volgens de verpakking. Bewaar zeker 1 dl kookvocht. Snijd de groene asperges en sjalotten in stukken. Stoof ze aan in olijfolie. Plet de teentjes look en stoof ze mee. Breng op smaak met peper en zout. Haal ongeveer de helft van de kroontjes van de asperges uit de pan wanneer ze beetgaar zijn. Asperges zijn snel gaar, meer dan een paar minuutjes heb je niet nodig. Voeg een bodempje water bij de rest van de asperges zodat ze zacht worden. Als het water ongeveer verdampt is, doe je de asperges en sjalot in een grote maatbeker. Voeg de basilicum, pistachenoten, room en Parmezaanse kaas toe. Mix samen met het kookvocht tot een gladde saus. Meng de saus onder de pasta en laat alles nog even sudderen tot het een geheel vormt. Verdeel de pasta over de borden en werk af met de aspergekroontjes, enkele blaadjes basilicum en nog wat fijngehakte pistachenoten.

Dit recept komt uit het kookboek ‘Chloé Cucina’, uitgegeven bij Pelckmans. Richtprijs: 24,50 euro