Crispy & comforting: gefrituurde oesterzwammen

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week: gefrituurde oesterzwammen, omdat het bovenhalen van de frietketel op een druilerige dag ‘comfortfood’ schreeuwt.

Deze gefrituurde oesterzwammen zijn niet enkel het ideale troostvoedsel, ook als moviesnack of hapje kunnen ze iedereen – doorwinterde vleeseters én vegetariërs incluis – bekoren. Tip: wentel de oesterzwammen tweemaal door het beslag voor extra crisp.

RECEPT

Voor 4 personen 150 g oesterzwammen

150 g bloem

70 g cornflakes

1 el gerookt paprikapoeder

1 kl knoflookpoeder

Snufje chilipoeder

1 tl oregano

1 tl komijn

Peper en zout

150 ml amandelmelk

Bereidingswijze

1. Maak eventueel de oesterzwammen schoon met een borstel. Zet twee diepe borden klaar. Plet de cornflakes lichtjes met een deegrol. Meng voor de droge mix de bloem met de cornflakes samen met gerookt paprikapoeder, knoflookpoeder, chilipoeder, oregano, komijn, peper en zout in het ene bord. Doe in het andere diepe bord de melk met de azijn. Roer goed. De melk zal iets dikker worden door de azijn.

2. Verwarm ondertussen de frietketel voor op 180°C of vul een diepe pan met olie geschikt voor hoge temperatuur.

3. Wentel de champignons voorzichtig een voor een door de melk en door de droge mix. Leg de champignons met beslag op een plaat met bakpapier. Frituur de champignons totdat ze goudbruin zijn. Laat uitlekken op een bord met keukenpapier. Leg de gefrituurde oesterzwammen op een schaaltje en strooi er extra gerookt paprikapoeder over.

4. Serveer met hotsaus of barbecuesaus.