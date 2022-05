Zuiderse Pita van Noordzeevis

Voor 4 personen

400 g koolvis

Peper en zout

1 tl komijnpoeder

Losgeklopt eiwit

Cayennepeper

Bord met ½ panko en ½ paneermeel

100 g feta (kaasboerderij ’t Reigershof)

1 komkommer en 1 tomaat in brunoise,

1 rode ui in halve ringen

Scheut olijfolie

Een scheut chardonnay-azijn

¼ ijsbergsla in reepjes

4 pitabroodjes van bakkerij Sanders

10 zwarte en 10 groene olijven, in ringen gesneden

100 g hummus

100 g labneh van zuivelarij Berlare

1. Verwarm de frietketel op 180°C.

2. Snijd de koolvis in blokjes van 1,5 cm en kruid met peper, zout en komijnpoeder. Wentel de visblokjes in het losgeklopte eiwit waaraan je cayennepeper hebt toegevoegd en dan door het mengsel van paneermeel en panko. Bak de vis enkele minuten in de frietketel.

3. Meng de komkommer, tomaat, ui, olijven en feta, en doe er een scheut olijfolie en chardonnay-azijn bij. Kruid met peper en zout.

4. Meng de hummus met de labneh en kruid met peper, zout en cayennepeper.

5. Snijd de broodjes open en smeer in met de labnehsaus. Verdeel er de ijsbergsla en de fetamengeling over. Leg er vervolgens 4 à 5 blokjes koolvis bij en schep er nog een lepel labnehsaus over.

Als North Sea Chef-ambassadeur heeft Tom Vanhaecke een voorliefde voor minder gekende vissoorten. Maar zijn restaurant Le Bassin staat ook bekend om zijn heerlijke klassiekers. Voor A l’Ostendaise serveert Tom een zuiderse pita met koolvis, fetakaas en labneh uit de streek.