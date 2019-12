Emotionele arbeid, de opkomst van Extinction Rebellion en onze vriendschappen verklaard: dit zijn de twintig stukken die in 2019 het vlotst werden aangeklikt op Weekend.be.

De onzichtbare vrouw: hoe de wereld is afgestemd op mannen

De wereld is ontworpen op maat van mannen, ontdekte journaliste Caroline Criado-Perez, en dat laat zich voelen op alle domeinen. 'Het is onbewust seksisme. Onderzoekers en designers hebben geen hekel aan vrouwen, ze staan er gewoon niet bij stil dat we anders zijn.'

De deugd van tegenwoordig: waarom tieners steeds later aan seks beginnen

Jongeren starten later met seks dan voorgaande generaties. De nieuwe preutsheid, of is er meer aan de hand? 'Tieners van vandaag zijn ook gewoon veel beter geïnformeerd. Ze willen een bewuste keuze maken. De eerste met wie ze naar bed gaan, zullen ze altijd onthouden.'

'Altijd op zoek': waarom vinden chefs geen personeel meer?

En vooral: hoe kunnen ze het probleem aanpakken? Chef Gert De Mangeleer en sommelier Yanick Dehandschutter zoeken naar oplossingen. 'Ik heb het idee dat de jeugd vandaag in het algemeen minder weet wat passie is. Maar de mensen die er zijn, zijn goed in wat ze doen en willen er echt iets van maken.'

'Ik was geen slecht mens en toch was ik een verkrachter'

Hij herinnerde zich vaag dat hij seks met haar had gehad, tot hij jaren later in een mail door haar op de feiten werd gewezen: het was geen seks, het was verkrachting. In 7200 seconden beschrijven Thordis Elva en Tom Stranger wat er in 1996 gebeurde in haar tienerkamer en hoe ze dat verwerkt hebben. Wij spraken met Tom.

Cosh maakt duurzaam shoppen gemakkelijk: 'We willen heldere en eerlijke informatie geven'

Met het online platform COSH! wil Niki de Schryver duurzaam shoppen simpel maken. 'Veel consumenten weten dat er milieuproblemen zijn of dat textielarbeiders in het Zuiden in onmenselijke omstandigheden moeten werken. Welke merken dan wél te vertrouwen zijn, is minder makkelijk te achterhalen. Met deze app willen we iedereen op een behapbare manier informeren.'

Wat mannen moeten weten over vrouwen

Altijd een hulplijn in de buurt, sleutels binnen handbereik en steevast klaar om te vluchten. Het kan gek lijken, maar voor heel wat vrouwen is het dagelijkse realiteit. Dit is wat ze doen om hun eigen veiligheid op straat te bewaken.

'Ik wil de zaag niet zijn': de grote onderschatting van emotionele arbeid in het gezin

Checken of de kinderschoenen nog passen, vakantiekampen boeken, verjaardagskaarten schrijven, snel het toilet poetsen voor de gasten arriveren. Doe jij dat allemaal? Dan doe je aan 'emotionele arbeid'. En ben je wellicht overbelast.

Kaal worden: deze mannen zoeken hun toevlucht tot haartransplantaties

Haartransplantaties zijn lang niet meer zo ingrijpend (of pijnlijk) en winnen aan populariteit. Praten mannen voortaan zonder schroom over hoe ze plots aan die volle haardos komen? En wat doet 'nieuw haar' met het zelfvertrouwen? 'Je kunt beter een been kwijtraken dan je haar.'

De klik verklaard: waarom je tegen sommige mensen nooit uitgepraat raakt

Waarom verlies je tijdens een babbel met sommige mensen de tijd uit het oog en heb je tegen anderen amper iets te zeggen? Niets valt moeilijker uit te leggen dan waarom het precies klikt met iemand. 'Het non-verbale gidst ons als een gps naar gelijkgestemde zielen.'

Extinction Rebellion over kleding aan dumpingprijzen: 'Aan dit tempo kunnen we niet blijven consumeren'

Sara Arnold studeerde af als modeontwerpster, maar vecht nu samen met de actiegroep Extinction Rebellion tegen het huidige modesysteem. 'Er moet een radicale cultuurshift plaatsvinden. We zijn niet alleen consumenten, maar ook burgers. Daar zit onze kracht.'

De penis wordt onderschat: 'Mannen hebben geen flauw benul hoe hun apparaat werkt'

Dickpics hebben een evolutionair belang, de man is met uitsterven bedreigd en onze hersenen raken in de war van porno. Dat soort verfrissende inzichten deelt uroloog Piet Hoebeke in zijn boek 'De penis, weetjes en kneepjes voor dagelijks gebruik'. 'We zijn ons normbesef over de penis volledig kwijt.'

Geslaagd met onderscheiding: zo luxueus is een studentenkot vandaag

Een kotstudent hoeft vandaag zijn dagen niet meer door te brengen in een klein kamertje, omringd door gekregen meubels van oma. Nu projectontwikkelaars de studentenmarkt ontdekt hebben, zien we stijlvolle co-living spaces ontstaan, met desgewenst een hotelformule én inwonende studentencoach.

De onzin van persoonlijkheidstesten bij bedrijven: 'Je kunt net zo goed astrologie gebruiken'

MBTI, Insight, enneagram. De vele persoonlijkheidstesten die bedrijven hanteren zijn erg populair, maar volgens de sociale wetenschap niet meer dan pseudowetenschap. 'Veel van deze testen zijn in datzelfde bedje ziek: ze baseren zich op theorieën, niet op wetenschappelijk onderzoek.'

Rihanna lapt modeconventies aan haar laars: 'Ik ben agressief wanneer het over stijl gaat'

Met haar modelabel Fenty schudt Rihanna de modewereld door elkaar. Waarom is hier zoveel ophef over? En wat maakt Fenty zo bijzonder? 'Ik durf. Ik hou van een sterk silhouet, van badass vrouwen vol zelfvertrouwen. En dat is exact wat ik van plan ben te brengen met Fenty', aldus de popster.

Draagt Belgisch vlees bij aan de bosbranden in de Amazone?

Critici zijn streng voor de Belgische vleesindustrie, maar die bijt van zich af. Is Belgisch vlees (indirect) mee verantwoordelijk voor het brandende regenwoud?

Dit Nederlandse merk lanceert slechts een stuk per jaar: 'Elk detail moet perfect zijn'

De Nederlandse Maxime Cartens (29) laat maar één stuk per jaar op de wereld los, maar dan wel meteen in de meest volmaakte uitvoering. 'Minder marketing, meer idealisme,' klinkt het bij de oprichtster van Teym.

Hoe we steeds meer vrije tijd hebben, maar toch altijd drukdrukdruk zijn

We hebben meer vrije tijd dan ooit in de geschiedenis van de mensheid, maar ook meer dan ooit het gevoel dat dat niet zo is. Van waar komt dat gevoel en hoe kunnen we ermee omgaan? Een boek en twee workshops moeten het antwoord bieden op die vragen.

Samen, maar toch apart: is flexibel wonen de toekomst?

Kleiner wonen hoeft niet vervelend te zijn. Inboeten op stijl en comfort? Niet nodig als je ervoor openstaat bepaalde diensten te delen.

Deze Belg maakt een van de beste olijfolies ter wereld

Zeg olijfolie en je denkt aan de mediterrane keuken en trotse Italianen. Toch is het vandaag een Belg die de stiel in Umbrië nieuw leven inblaast. Wij brachten Jean-Luc Decroo (60) uit Gent een bezoekje op zijn landgoed Casa Astrid. 'Ik heb altijd geprobeerd om mij heel nederig op te stellen.'

Voor het eerst met een vrouw: 'De mannen op Tinder waren te saai'

De zoektocht naar de liefde leidde Angelique (39) via Tinder naar de armen van een vrouw. Daarvoor had ze nog nooit iets gehad met een andere vrouw. "Als iemand mij zegt: 'Ik zou het niet kunnen, met een vrouw zijn', antwoord ik nu: 'Dat zeg je omdat je het nog nooit geprobeerd hebt.''

Lees het volledige artikel hier.