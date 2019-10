Sara Arnold studeerde af als modeontwerpster, maar vecht nu samen met de actiegroep Extinction Rebellion tegen het huidige modesysteem. 'Er moet een radicale cultuurshift plaatsvinden. We zijn niet alleen consumenten, maar ook burgers. Daar zit onze kracht.'

Extinction Rebellion (XR) strijdt via burgerlijke ongehoorzaamheid voor het klimaat. De leden van de actiegroep omschrijven zichzelf als vredevolle, disruptieve rebellen. De milieubeweging zag het levenslicht in het Verenigd Koninkrijk, maar is ondertussen internationaal actief. De leden worden al eens in de boeien geslagen, maar daar schrikken ze niet van terug. 'We hebben de tijd niet om rustig aandacht te vragen. De klimaatcrisis moet nu onmiddellijk aangepakt worden of het is te laat,' klinkt het.

...