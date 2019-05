Altijd een hulplijn in de buurt, sleutels binnen handbereik en steevast klaar om te vluchten. Het kan gek lijken, maar voor heel wat vrouwen is het dagelijkse realiteit. Dit is wat ze doen om hun eigen veiligheid op straat te bewaken.

Veel vrouwen zijn oprecht bang om lastiggevallen of verkracht te worden - of erger. Dat is niet onbegrijpelijk: bijna elke vrouw kent minstens één iemand die iets ernstig heeft meegemaakt. De cijfers liegen er niet om. In België zijn er, op basis van de aangiftes, gemiddeld acht verkrachtingen per dag. En de daders? Die belanden heus niet altijd voor jaren achter de tralies. Volgens cijfers van de vrouwenbeweging Zij-kant lopen er op dit moment 11.665 daders gewoon vrij rond.

Om zich te wapenen tegen aanvallers, hebben vrouwen allerlei tactieken ontwikkeld. Het zijn kleine veiligheidsmaatregelen die een doorsnee man minder nodig heeft en waar hij amper bij stilstaat. Maar veel vrouwen nemen ze. Soms bewust, vaak onbewust. Van een schoolfuif tot rustige wandeling in het park of een fietstocht langs een afgelegen weg: de plaatsen waar vrouwen zich bang voelen zijn legio. Dit is hoe wij onze eigen veiligheid proberen te garanderen.

Hulplijn

Alleen zijn op een openbare plaats kan erg kwetsbaar aanvoelen voor een vrouw en ze weet ook dat ze zo overkomt. De evidente oplossing? Niet alleen zijn. Dat gaat echter niet altijd, de vrijwilligers voor een omweg langs de voordeur zijn niet breed gezaaid om vijf uur 's ochtends. Gelukkig schiet de telefoon te hulp. Iemand met slechte bedoelingen zal een vrouw veel minder snel lastigvallen als ze in een druk gesprek verwikkeld is, ook al is er in werkelijkheid niemand aan de andere kant van de lijn. Wie niet zo goed is in monologen voeren, kan alvast het nummer van een noodcontact klaarzetten, of dat van de hulpdiensten. Met duim op de knop wandel je dan verder. Dat die gsm ten allen tijde opgeladen moet zijn, dat was je al duidelijk.

Altijd samen

Een vrouw alleen is een makkelijker doelwit en dat weet ze zelf ook. Vroeg je je tot nu altijd af waarom vrouwen zo vaak samen naar toilet gaan op een feestje? Bij deze heb je je antwoord.

'Wapens' binnen handbereik

Of het nu gaat om een spuitbus deodorant om op de ogen van een belager te richten of sleutelbos tussen de vingers om een vuistslag meer effect te geven: heel wat vrouwen hebben hun 'wapens' in aanslag wanneer ze ergens alleen wandelen. Sleutels in de hand zijn bovendien extra handig om snel binnen te raken wanneer je in paniek en buiten adem thuis aankomt.

Sms'en als je thuiskomt

'Stuur iets als je thuis bent.' Het klinkt gezellig, alsof de vrouwen die het tegen elkaar zeggen de avond nog even willen rekken. Dat is het niet. Een sms'je sturen bij thuiskomst is een tactiek die ze ontwikkeld hebben om elkaar te beschermen en tijdig aan de alarmbel te kunnen trekken.

De vrouw draagt de broek

Weet een vrouw op voorhand dat ze alleen door een ongure buurt moet of gaat ze naar een plek waar ze zich niet op haar gemak voelt? Dan zullen ze vaak twee keer nadenken over wat ze aantrekken. Alles wat eventueel als 'sexy' of 'uitlokkend' geïnterpreteerd kan worden, blijft dan braaf in de kast. Heeft ze toch bijvoorbeeld hakken aan, dan kan je er prat op gaan dat de ritmische tikken en eenzaam weergalmen ervan haar de daver op het lijf geven. Een paar sneakers als plan B dient niet alleen om comfortabel naar huis te wandelen, maar ook om zo min mogelijk aandacht te trekken.

Ogen openhouden

Een vrouw die alleen op straat loopt en zich kwetsbaar voelt, is extra aandachtig voor eventueel gevaar en vluchtwegen. Nummerplaten onthouden, een huis zoeken waar licht brandt om aan te bellen in nood of een vriendelijk ogende passant zoeken: het zijn stuk voor stuk zaken die vrouwen regelmatig doen. Dat is niet altijd evident als je tegelijk geen tegenliggers in de ogen durft kijken om zeker niet het signaal uit te sturen dat je contact zoekt. Of is het beter om toch te communiceren en te tonen dat je niet met je laat sollen? We zijn er nog steeds niet uit.

Transport

De eerste regel: verplaats je liever niet alleen. De tweede regel: kies voor de snelst mogelijke manier, zodat je zo min mogelijk tijd blootstaat aan eventueel gevaar. Als je die zaken combineert, liggen opties als taxi's, bussen of trams beter in de markt dan te voet gaan of met de fiets. Moet je als vrouw toch een van die laatste vervoersmiddelen gebruiken? Grote kans dat je dan snelheidsrecords breekt en je hartritme in de hoogte wordt gejaagd.