Een kotstudent hoeft vandaag zijn dagen niet meer door te brengen in een klein kamertje, omringd door gekregen meubels van oma. Nu projectontwikkelaars de studentenmarkt ontdekt hebben, zien we stijlvolle co-living spaces ontstaan, met desgewenst een hotelformule én inwonende studentencoach.

Deze ochtend opende Emilie haar ogen in haar mooi gemeubileerde studentenkamer, waar de dag binnensijpelde door de royale ramen. In de leefkeuken zitten de acht medebewoners van haar micro-community ook nog te bekomen van hun barbecuefeestje gisteren. Nog even geniet ze van de zon op het aanpalende terras met uitzicht op hun stadsjungle. Ze post de foto's van de party snel op Instagram en besluit om onderweg ook nog even binnen te springen bij Laurens, de coach die Emilie - en de 122 studenten met wie ze samenhokt - dit jaar met raad en daad zal bijstaan.

