'Ik was geen slecht mens en tóch was ik een verkrachter'

Nathalie Le Blanc redactrice Knack Weekend

Hij herinnerde zich vaag dat hij seks met haar had gehad, tot hij jaren later in een mail door haar op de feiten werd gewezen: het was geen seks, het was verkrachting. In 7200 seconden beschrijven Thordis Elva en Tom Stranger wat er in 1996 gebeurde in haar tienerkamer en hoe ze dat verwerkt hebben. Wij spraken met Tom.

© Belgaimage