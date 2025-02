Vanessa Vaxelaire is verkozen tot Wine Lady of the Year 2025

Als drijvende kracht achter het wijndomein Château de Bioul in Namen drukt Vanessa Vaxelaire een belangrijke stempel op de Belgische wijnwereld, met haar focus op een duurzame en biologische wijnbouw.

Het domein van Bioul is al meer dan vijf generaties in de handen van de familie Vaxelaire, maar sinds Vanessa en haar man Andy Wyckmans het roer overgenomen hebben waait er een nieuwe wind. Zo richtte het koppel er een wijngaard op, met een sterke focus op ziektebestendige druivenrassen die zo duurzaam mogelijk, biologisch verbouwd worden. Het domein zelf vormden ze om tot een trekpleister voor wijntoeristisme met een restaurant en een kleinschalig hotel.

Sinds vorige zomers is Vanessa Vaxelaire ook voorzitster van de Association des Vignerons de Wallonie, waar ze zich inzet voor de verdere ontwikkeling en promotie van Waalse wijnen.

Met de erkenning van Wine Lady of the Year looft de organisatie vrouwelijke professionals die uitblinken in de sector. Het is een initiatief van Home & Table by Meyhui, Foodprint en de Club Prosper Montagé, bedoeld om gepassioneerde vrouwen die zich met kennis, doorzettingsvermogen en finesse inzetten voor de wijncultuur in de bloemetjes te zetten.



