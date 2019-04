De klik verklaard: waarom je tegen sommige mensen nooit uitgepraat raakt

Waarom verlies je tijdens een babbel met sommige mensen de tijd uit het oog en heb je tegen anderen amper iets te zeggen? Niets valt moeilijker uit te leggen dan waarom het precies klikt met iemand. 'Het non-verbale gidst ons als een gps naar gelijkgestemde zielen.'

Van Cupido met zijn pijl en boog tot de ondoorgrondelijke wegen van 'het lot'. Allemaal zijn het ijdele pogingen om te begrijpen waarom we vallen voor wie we vallen. Waarom voelt het gezelschap van de een als een warm dekentje en schuif je bij de ander ongemakkelijk op je stoel? De essentie ligt in het veilige en vertrouwde gevoel dat de ander bij je opwekt. Relatiedeskundige Rika Ponnet verdiept zich al jaren in het thema hechting. In haar laatste nieuwe boek Alleen met jou spreekt ze bij een klik over 'contactchoreografie'. 'In een goed lopend eerste contact stemmen we meteen ook onze non-verbale communicatie op de ander af', vertelt ze. Want hoe we iets zeggen blijkt belangrijker dan wát we zeggen. Zeventig procent van onze communicatie verloopt namelijk via woordeloze signalen: intonatie, oogcontact, handgebaren, lichaamshouding en gezichtsuitdrukkingen. 'Als je die als emotioneel veilig ervaart, heb je het gevoel dat je jezelf kunt zijn bij hem of haar. Na zo'n eerste ontmoeting zeggen we dan ook vaak: 'Het voelt alsof ik die persoon al lang ken.' Dat is omdat we bij de ander dingen herkennen die sinds jaar en dag ook deel zijn van onszelf.'

...