Eigen lof: 12 gerechten met witloof die geen hespenrolletjes zijn

Op 1 februari start de Week van het Witloof, een goede reden om nog eens wat kropjes van het witte goud in je winkelkar te leggen voor een van deze gerechten met het zo veelzijdige witloof.

Het seizoen van het Belgisch grondwitloof is al een tijd goed op dreef, en de groente blijft – aldus VLAM, initiatiefnemer van de witloofweek – populair: ‘Wanneer je gevraagd wordt klassieke Belgisch gerechten te noemen of een eigentijds hip gerecht, er is héél veel kans dat witloof daarbij naar voren wordt gebracht. Witloof maakt al bijna 200 jaar deel uit van onze Belgische keuken en de toepassing van deze verfijnde groente is werkelijk eindeloos’, weet Nele Van Avermaet van VLAM.

‘Uit ons onderzoek blijkt dat Vlamingen tussen 18 en 44 jaar witloof een schitterend rapport geven: 74% vindt het lekker, 83% veelzijdig, 80% hedendaags, 80% makkelijk en 95% gezond’, voegt de promotiemanager groenten en fruit er enthousiast aan toe. Vijf eigenschappen die je ook in de volgende twaalf recepten terugziet. En witloof met hesp en kaassaus zit daar voor een keer niet bij.

12 gerechten met witloof

1. Gevuld witloof met knolselderpuree en balsamicobietjes

Gebruik je witloof nu eens niet als vulling, maar vul het zelf op met gehakt en bind het dicht met plakjes spek. De ideale drank bij dit Brussels lof? Een al even Brussels Zinnebir van Brasserie de la Senne.

Naar de recepten

2. Salade van geroosterde pompoen, met witloof, geitenkaas en pecannoten

De geroosterde pompoen maakt deze witloofsalade ideaal voor dit seizoen. De pecannoten zorgen voor een aangename crunch en diepe smaak. Carnivoren kunnen er nog een stukje krokant gebakken spek of schijfjes zwarte pens aan toevoegen.

Naar de recepten

3. Witloofgratin

Een twist op de typische witloof met kaassaus: de ham en kaas gaan in de kropjes die, gepaneerd en gefrituurd, geserveerd worden met een zalige mimolettesaus en een fris witloofslaatje.

Naar de recepten

4. Witloofsoep met gekaramelliseerde appel, gestoofd witloof en spek

Nog zo’n klassieker onder de gerechten met witloof: soep. Geef ze een upgrade met een reeks originele garnituren: met appel, croutons en spek wordt ze een pak interessanter dan de doorsnee witloofsoep.

Naar de recepten

5. Witloof en peer met sint-jakobsvrucht en zuurkool

Op zoek naar een culinair hoogstandje? Combineer witloof en peer met sint-jakobsvrucht en dien op met een sausje van zuurkool. Een recept van chefs Jonas en Laurence Haegeman (restaurant De Vijf Seizoenen in Brakel).

Naar de recepten

6. Knapperige witloofsalade met mandarijn en kaki

Journalist Barbara Serulus bedacht samen met Johanna Goyvaerts en Tine Lejeune deze knapperige witloofsalade met mandarijn en kaki als frisse tegenhanger voor een kaastafel. Sowieso lekker bij een stukje kaas, dus.

Naar de recepten

7. Zalm met roodlofsalade

Geen wit- maar roodlof voor een simpele salade bij deze ovengebakken hele zalm. Het slaatje met partjes pompelmoes, rode ui en geroosterde amandelschilfers maak je aan met een eenvoudige dressing.

Naar het recept

8. Eend met witloof, sinaasappel en granaatappel

Granaatappelpitjes en sinaasappel doen het zowel goed bij eend als bij witloof. Dit gerecht schittert in z’n eenvoud. Bij voorkeur op te dienen met een flinke schep aardappelgratin erbij.

Naar de recepten

9. Chutney van witloof, chili en ananas met gebakken varkenskoteletten

Nog een gerecht in de reeks ‘pimp je klassiekers’. Het klinkt misschien wat bijzonder, maar deze chutney van witloof, chili en ananas gaat prima samen met… oldschool varkenskoteletten, aardappelen en sla.

Naar de recepten

10. Krokant witloof met ricottamousse, dille en gerookte zalm

Een typisch aperitiefhapje op Vlaamse salontafels: het witloofbootje. Voor deze variant combineer je ricottamousse en zalm tot een niet te versmaden vulling.

Naar de recepten

11. Tarte tatin van Brabants witloof van Seppe Nobels

Als groentechef Seppe Nobels aan de slag gaat met onze Belgische trots, krijg je deze tarte tatin voor je neus. Hij combineert Brabants witloof met bittere chocolade.

Naar de recepten

12. Gegratineerde witloofsoep met grijze garnalen

Een kom heerlijke witloofsoep met vers gepelde noordzeegarnalen: Belgischer wordt het niet. Op z’n best met een sneetje brood met kaas erbovenop, dat je kort gegratineert onder de gril.

Naar de recepten