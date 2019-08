De Nederlandse Maxime Cartens (29) laat maar één stuk per jaar op de wereld los, maar dan wel meteen in de meest volmaakte uitvoering. 'Minder marketing, meer idealisme,' klinkt het bij de oprichtster van Teym.

Het doel van Maxime Cartens is het ontwikkelen van een tijdloze garderobe, die niets te maken heeft met fast fashion of een eindeloze stroom aan nieuwe collecties. Een stuk per jaar lanceren leek haar de enige logische aanpak voor haar modemerk Teym. De jonge modeontwerpster bedenkt de nieuwe stuks voor de ultieme garderobe in Amsterdam en laat de items produceren in Europa. Maandenlang breekt ze het hoofd over nieuwe toevoegingen. 'Eigenlijk doe ik meer aan productontwerp dan aan modeontwerp,' licht ze toe.

...