De penis wordt onderschat: 'Mannen hebben geen flauw benul hoe hun apparaat werkt'

Mare Hotterbeekx Journalist & Chef Online

Dickpics hebben een evolutionair belang, de man is met uitsterven bedreigd en onze hersenen raken in de war van porno. Dat soort verfrissende inzichten deelt uroloog Piet Hoebeke in zijn boek 'De penis, weetjes en kneepjes voor dagelijks gebruik'. 'Mannen onderschatten de capaciteiten van hun piemel.'

'Mannen onderschatten hun eigen penis', aldus Piet Hoebeke. © Getty Images/istockphoto