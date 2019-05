Met haar modelabel Fenty schudt Rihanna de modewereld door elkaar. Waarom is hier zoveel ophef over? En wat maakt Fenty zo bijzonder?

'Ik ben agressief als het over stijl gaat', zei Robyn Rihanna Fenty gisteren in Parijs, waar haar modelabel Fenty onder de doopvont werd gehouden. 'Ik durf. Ik hou van een sterk silhouet, van badass vrouwen vol zelfvertrouwen. En dat is exact wat ik van plan ben te brengen met Fenty.' Ze droeg een witte blazer met wijde schouders uit de eerste release van het label. Die ligt sinds vandaag in een pop-up shop in de Marais in Parijs. Maar het belangrijkste uitstalraam wordt de website, die op 29 mei live gaat in veertien landen.

...