Niki de Schryver bundelde haar verschillende talenten om COSH! uit de grond te stampen: een online platform dat duurzaam shoppen simpel maakt.

Soms lijkt het alsof we in België in de schaduw blijven staan van buurlanden Nederland en Duitsland wanneer het draait om duurzame mode-ontwikkelingen. Maar vergis je niet, want Belgisch talent werkt in die schaduw heel erg hard aan innovaties die internationaal de aandacht trekken. Zo mogen we de meest revolutionaire jeans op onze naam schrijven dankzij HNST, is het Belgisch team van Resortecs druk bezig aan een oplosbare draad die van recycleren een eitje maakt en kunnen we vanaf nu ook in de winkelstraten recht op ons duurzame doel afgaan dankzij online platform COSH.

