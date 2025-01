‘Ik ben niet geïnteresseerd in het zoveelste boek over de airfryer’: 3 kenners tippen hun favoriete kookboeken

Voor wie graag kookt is een kookboek vol inspiratie een goede compagnon de route. Maar hoe vind je net dat ene goede boek in de stapels die elk jaar verschijnen? Drie handelaars tippen hun favorieten, voor wie net iets meer wil dan de laatste pennenvrucht van televisiekoks.

Boekhandel Stad Leest in Antwerpen

© GF

Kookboeken maken zoveel deel uit van het DNA van ’t Stad Leest, dat ook de evenementen in de winkel regelmatig bijzonder lekker zijn.

Wouter Cajot: ‘Ik selecteer vooral op de kaft. Wij hebben thuis geen kasten en al mijn boeken liggen op tafel; ik ga daar echt geen lelijke boeken leggen. Mijn tweede vuistregel is dat een kookboek vernieuwend moet zijn. Ik ben niet geïnteresseerd in het zoveelste boek over de airfryer, voor mij moet er altijd een verhalend element in zitten. Daarom leg ik ook non-fictieboeken over eten op mijn kooktafel, zoals de biografie van een kok.

Belgische boeken beantwoorden vaak niet aan mijn vereisten. Kookboeken zijn dure producties en ik merk een soort angst bij Nederlandstalige uitgeverijen, alsof er toch niet op te boksen valt tegen Ottolenghi. Daarom brengen wij veel Engelstalige boeken. Het Verenigd Koninkrijk is een voorloper in Europa, met uitgeverijen als Phaidon en Thames & Hudson.

Jammer genoeg wordt er weinig vertaald, en zelfs als dat wel gebeurt, is het moeilijk voor boeiende figuren uit het buitenland om hier voet aan wal te krijgen. Zo lustte de Vlaming het prachtige boek The Farm Table van Julius Roberts niet. Absoluut onterecht. Om zulke boeken wat bekender te maken, organiseren wij in de winkel regelmatig etentjes, maar ik kan het niet alleen trekken als boekhandelaar. Ook onze tv-zenders zouden zeker de blik wat mogen verruimen bij het inplannen van hun culinaire programma’s.’

Oudaan 18, Antwerpen, stadleest.be

Drie favoriete kookboeken van Wouter Cajot

© GF

Café Cecilia Cookbook – Max Rocha

‘Mijn lievelingsboek van dit seizoen, van het gelijknamige restaurant in Londen dat het eten serveert dat ik zo graag eet: pure, laidback, Britse gastropub, met veel respect voor het ingrediënt. Je hebt geen mooi gedekte tafel, zalfkes en toefkes nodig, het is wat het is. Zo wordt er een hele kip in de oven geschoven, iets waar veel mensen bang van zijn. Vlees mag nog vlees zijn, groenten mogen groenten zijn, kom binnen en zet u. Ik ben heel blij dat ook steeds meer Antwerpse restaurants die filosofie omarmen.’



Eat NYC – Yasmin Newman

‘Soms zijn kookboeken de beste reisgidsen. Ik hou van de grafische kaft en van de blauw-wit geblokte snede van Eat NYC, en de sfeer druipt eraf. Ik kook hier niet meteen uit, maar het is wel een boek vol voorpret voor wie een tripje New York plant, of een aandenken voor wie er met water in de mond aan terugdenkt.’



Bij Meera aan tafel – Meera Sodha

‘Meera Sodha bracht eerder al een fantastisch Indisch kookboek uit en bundelde nu 120 alledaagse recepten die toevallig ook vegetarisch of vegan zijn. Dat wordt niet echt zo benoemd, het is gewoon zo en het is superlekker. Ik eet heel graag vlees, maar alleen nog op restaurant. Kookboeken waarbij je niet doorhebt dat je vegetarisch eet omdat de recepten zo goed zijn: daar hebben we er meer van nodig.’

Designwinkel Bautier in Brussel

© GF

Designer Marina Bautier verkoopt in de eerste plaats meubelen en accessoires, maar gaandeweg is daar ook een zorgvuldig gecureerde collectie boeken bijgekomen.

Marina Bautier: ‘Mijn zaak is een erg fijne plek, maar mensen blijven nu eenmaal geen uren hangen in een meubelwinkel. Dat vond ik jammer, dus begon ik enkele jaren geleden ook boeken over design, architectuur en eten aan te bieden. Die selecteer ik zelf en heel organisch, bijvoorbeeld door de schrijver te volgen op Instagram. Ik werk niet met distributeurs of catalogi. Daardoor is mijn aanbod nogal internationaal, vaak Engelstalig en qua samenstelling best uniek.

Ik koop mijn boeken in de eerste plaats altijd voor mezelf. Daarna bekijk ik of ze ook in de winkel passen. Vooral het ontwerp is daarbij een bepalende factor. Een boek mag nog zo interessant zijn, als ik het niet mooi vind, komt het niet in de winkel terecht. Maar het moet natuurlijk ook ergens over gaan: de kookboeken in mijn winkel vertellen altijd een groter verhaal. Soms dat van de schrijver, soms dat van een manier van eten.

Het soort eten waar ik van hou, is casual en ongecompliceerd. Ik kook namelijk graag met mijn gasten rondom mij en ik wil beschikbaar blijven voor hen. Het eten zelf is niet het belangrijkste, wel het verbindende aspect ervan. Dat schemert zeker door in de boeken die ik kies.’

Vorstsesteenweg 314, Brussel, bautier.com

Drie favoriete kookboeken van Marina Bautier

© GF

Midweek Recipes – Jess Elliott Dennison

‘Dit is een van de nieuwere boeken in de winkel. Het is een casual, maar erg goed gemaakt boek. Auteur Jess Elliott Dennison laat haar recepten testen door haar volgers zodat ze zeker is dat ze werken, en degene die ik uitprobeerde waren erg goed. Niet prestigieus, maar simpel, zoals ik het graag heb. Ook grafisch is het een heel goed boek, mede dankzij de foto’s die Dennison zelf maakte.’



Ela! Ela! – Ella Mittas

‘Ik was meteen erg gecharmeerd door de Australische food writer Ella Mittas toen ik haar via Instagram leerde kennen. In Ela! Ela! vertelt ze haar levensverhaal en dat van de aantrekkelijke Griekse keuken. Die lopen in elkaar over, want Mitta’s vader is Grieks en zelf reist ze veel. Extra pluspunten gaan naar de mooie illustraties van Mittas’ hand.’



Cooking: Simply and well, for one or many –Jeremy Lee

‘Mijn derde keuze is een klassiek boek van een restaurantchef en ligt al langer in mijn winkel. Dat is het fijne aan al mijn boeken: er staat geen vervaldatum op. Ik hou van de Britse stempel hiervan. Zowel de manier van schrijven als de recepten brengen me helemaal terug naar de tijd dat ik in Engeland studeerde. Het is bovendien opnieuw een mooie combinatie van illustraties en foto’s, die altijd mijn aandacht trekt.’

Boekhandel Paard van Troje in Gent

© Alexander Meeus

De kookboekenafdeling van deze vaste waarde in het Gentse boekenlandschap bestaat uit een eigenzinnige selectie esthetische boeken die je niet overal vindt.

Medewerker Johannes Verschaeve: ‘Ottolenghi voert de verkoop aan, maar we vinden het belangrijk om ook meer experimentele boeken aan te bieden. Ons aanbod is heel divers en we verzorgen een aparte sectie voor de vegetarische en vegan boeken.

Veel mensen willen wel goed eten, maar niet lang in de keuken staan. Elke grote naam heeft vandaag dan ook een quick & easy-boek, van Anna Jones tot The Green Kitchen. Dat is best opvallend, want net door koken kun je tijd maken. Mijn keuken is een mindfulness-capsule, waarin ik met één ding bezig ben en verder niets. Zelfs voor een gezinskok als ik is tijd maken om te koken pure ontspanning.

Een goed kookboek is niet alleen een receptenregister en -handleiding, maar stimuleert je ook om gezond en lekker te eten. Deze drie boeken doen dat absoluut.’

Kouter 113, Gent, paardvantroje.be

Drie favoriete kookboeken van Johannes Verschaeve

© GF

Kookboek voor een heerlijk chaotisch leven – Martena Duss & Laurence Roothooft

‘Met vilt in alle kleuren van de regenboog knipten en plakten Martena en Laurence heerlijke gerechten (en poedels) bij elkaar. Het resultaat is een heel tof vormgegeven boek waarmee drukbezette mensen de ene dag Italiaans en de andere dag oosters kunnen eten. Het is een boek waaruit ik en veel van mijn vrienden koken.’



The Book of Pasta – Academia Barilla & Dalcò Edizioni

‘De boeken van uitgeverij Phaidon zijn duurder, maar altijd heel mooi. Hier springt de blauwe cover met uitgesneden penne meteen in het oog. En het doet wat een kookboek moet doen: je krijgt intuïtief zin om te beginnen koken. Als vader van twee is pasta altijd een goed idee.’



Quick & Easy Vietnamees – Uyen Luu

‘In de oosterse keuken zie je heel veel mooie covers. Zo ook bij Quick & Easy Vietnamees. Dat helpt zeker bij de verkoop, maar ook die oosterse keukens zelf zijn erg in trek. Dankzij Uyen Luu genieten wij nu ook thuis van heerlijk fris Vietnamees eten vol verse groenten en smaakvolle bouillons.’

Kookinspiratie nodig? Je vindt hier recepten uit een aantal van de vermelde boeken.