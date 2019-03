'Ik wil de zaag niet zijn': de grote onderschatting van emotionele arbeid in het gezin

Het is zondagavond en we liggen uitgeteld op de bank. Hij kijkt tv, ik probeer hetzelfde te doen. 'Morgen melkpoeder kopen', flitst het door mijn hoofd. In gedachten dwaal ik door de apotheek. Ik denk aan onze Perdolan-voorraad die nog eens aangevuld zou mogen worden. Voor je het weet zit er weer een tand aan te komen.

...